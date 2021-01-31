Названы пять продуктов для укрепления иммунитета зимой

Ферментированные продукты (квашеная капуста, соленые огурцы, кисломолочные продукты и т. п.), чеснок, брокколи, тыквенные семечки и куркума являются так называемыми "противовоспалительными продуктами", способными укрепить иммунитет.

Об этом говорится в сообщении Центра общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины, опубликованном на странице ведомства в Facebook. "Считается, что такие продукты богаты витаминами и фитонутриентами, которые способны поддерживать здоровый иммунный ответ и важны для предупреждения возникновения хронических воспалительных процессов в организме", – отметили в Минздраве.

Как объяснили в ведомстве, воспалительный процесс в организме может быть абсолютно нормальной реакцией иммунитета. Он необходим, к примеру, при заживлении ран и в борьбе с инфекциями, попавшими в организм.

Однако в настоящее время люди часто пребывают в хроническом стрессе, который, в свою очередь, провоцирует хронические воспаления, способно сильно угнетать защитную функцию организма.

Продукты "для иммунитета" богаты витаминами и фитонутриентами Центр общественного здоровья Украины

В Минздраве порекомендовали пять продуктов для укрепления иммунной системы скриншот

В этом случае может помочь только переход на здоровый образ жизни и обогащение рациона названными "противовоспалительными продуктами", сообщили в Минздраве.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Министерство здравоохранения Украины может изменить правила продажи антибиотиков, особенно тех, которые среди украинцев популярны как средство борьбы с коронавирусом.