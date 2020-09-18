Упор на протеины: 7 продуктов с высоким содержанием белка

Всем известно, что белок является одним из трех основных макроэлементов и необходим для наращивания мышц и облегчения многих химических реакций в организме. И именно от его достаточного поступления в организм вместе с пищей зависит и самочувствие, и внешность.

Количество белка, необходимое человеку, зависит от состояния его здоровья, возраста и уровня активности. Потому суточная потребность может варьироваться от 0,8 до 2 г/кг (последняя норма - для очень активных людей).

Даже если ежедневная норма белка для вас высокая, это вовсе не означает, что вам нужно прибегнуть к употреблению специальных протеиновых биодобавок. MedOboz подготовил для вас список продуктов с повышенным содержанием белка, ежедневное употребление которых поможет избежать необходимости пить протеиновые коктейли и есть белковые батончики.

Чечевица

Это богатый клетчаткой и белком источник углеводов. Всего лишь в 100 граммах чечевицы содержится порядка 9 граммов белка, потому включение ее в рацион поможет восполнить суточную порцию полезного протеина. Кроме того, чечевица помогает обогатить организм железом, медью, марганцем, фосфором и фолиевой кислотой, которые предотвращают развитие анемии, улучшают кровоток и помогают избежать риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Сыр

Один из лидеров среди продуктов животного происхождения по содержанию белков и питательных веществ - сыр. Как известно, чем тверже сорт сыра, тем больше белка он включает. Например, в состав 100 граммов пармезана входит 35 граммов белка, а швейцарского, чеддера и моцареллы - 22-30 граммов протеина.

Чем тверже сыр, тем больше в нем белка. Comfy

Более того, молочный белок казеин, которым богат сыр, переваривается медленнее других видов белка, потому способен питать мышцы в течение всего дня. А еще этот продукт является мощным источником кальция, железа, фосфора, рибофлавина и витамина B12, что также делает его ценным дополнением здорового рациона.

Говядина

По сравнению с другим красным мясом говядина содержит меньше жира и менее калорийна. Так, на 100 г этого продукта приходится около 6 г жиров и 17 г белка. Также говядина снабдит организм повышенной порцией жизненно важного витамина В12, потому позволяйте себе хотя бы дважды в неделю обедать блюдами из этого продукта.

Оптимально готовить говядину на гриле, на пару или отваривать.

Горох

Некоторое время назад гороховый протеин стал популярным среди спортсменов. И не зря, ведь он является прекрасным источником биодоступного протеина - организм может достаточно легко расщеплять его на необходимые ему питательные вещества.

Так, в 100 г гороха содержится порядка 11 г белка. А еще в его состав входят необходимые организму тиамин, фолат, ниацин, фосфор, цинк и прочие вещества.

Куриное филе

В составе этого мяса содержится около 20 г белка на 100 г. При чем куриный белок содержит все незаменимые аминокислоты, включая триптофан – вещество, которое помогает регулировать сон, улучшает настроение и укрепляет нервную систему.

Морепродукты

Креветки, мидии, устрицы, рапаны и прочие морепродукты содержат столько же белка, как и мясо, при этом они обладают более высокими питательными свойствами, а усваиваются организмом легче и быстрее.

А если учесть, что все они богаты йодом, цинком, витамином D, калием, железом и ниацином, то вопрос, стоит ли их включать в свой рацион, вовсе отпадает сам по себе.

Семена чиа

Этот продукт часто называют суперфудом. Еще бы, ведь в 100 г этих маленьких семян содержится почти 17 г белка.

Кроме того, семена чиа богаты клетчаткой, витаминами и минералами. Эксперты уверяют, что регулярное употребление чиа помогает предотвратить повышение уровня жиров в крови и снизить инсулинорезистентность.

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