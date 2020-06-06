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/ Здоровое питание

Ученые определили, какие бутерброды самые вкусные

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Эксперты математическим путем доказали, что сэндвичи (бутерброды) треугольной формы вкуснее, чем прямоугольной.

К такому выводу пришли специалисты издания "Popular Mechanics", которые провели исследование.

Отмечается, что при изготовлении сэндвичей могут быть личные предпочтения человека, учитывающие его вкусовые качества в еде. Также вкус еды может зависеть от начинки, поэтому главным фактором остается способ нарезки – на прямоугольники или треугольники.

Как нарезать бутерброды

Как нарезать бутерброды

Popular Mechanics

Исследователи пояснили, что треугольная форма позволяет кусать сэндвич так, чтобы употреблять меньше хлебных корок. По мнению экспертов, укус мякоти хлеба с начинкой делает вкус бутерброда более насыщенным, а значит более вкусным.

Треугольный сэндвич

Треугольный сэндвич

Popular Mechanics

Прямоугольный сэндвич

Прямоугольный сэндвич

Popular Mechanics

При этом был допущен еще один способ нарезки бутерброда – трапеция. Однако при такой нарезке зачастую сначала откусывают меньший край, где также есть корочка. Поэтому треугольный вид сэндвича обеспечивает лучший вкус, подытожили эксперты.

Трапеция

Трапеция

Popular Mechanics

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые раскрыли секрет бутербродов, от которых не толстеют.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
питание еда
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