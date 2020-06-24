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Ученые нашли дешевое средство от болезни Альцгеймера

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Японские ученые выяснили, что фрагмент белка, который содержится в обычных дешевых соевых бобах, способен предотвратить ухудшение памяти у людей с болезнью Альцгеймера.

Выделенная молекула, которая может стать средством против слабоумия, относится к дипептидам, то есть содержит только две аминокислоты – тирозин и пролин, пишет lenta.ru.

Эксперименты на мышах показали, что она является единственным найденным в настоящее время соединением, способным без изменений перенестись из желудка в мозг, преодолевая гематоэнцефалический барьер.

Исследователи изучили действие дипептида на грызунах, которым давали его в течение нескольких дней до и после введения вещества, имитирующего развитие болезни Альцгеймера с потерей памяти. В испытаниях по прохождению лабиринта мыши, которые употребляли дипептид с кормом, показывали лучший результат, чем те, что получали лишь вещество, индуцирующее ухудшение памяти. Фрагмент белка оказывал положительное влияние как на долговременную, так и на кратковременную память.

Авторы исследования подчеркнули, что пользу дипептида для человека необходимо подтвердить в дальнейших исследованиях с участием людей.

Ранее OBOZREVATEL писал, что гормон иризин, вырабатываемый мозгом во время физических упражнений, улучшает память и снижает риск развития болезни Альцгеймера

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
Болезнь Альцгеймера
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