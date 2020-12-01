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Нина Ходаковская
Нина Ходаковская
Нутрициолог, лектор и основательница онлайн-школы здоровья Nina School Все статьи автора

Так ли необходимы витамины C, D и цинк, как о них говорят

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Сейчас все массово скупают витамин С, Д и цинк, чтобы укрепить иммунитет, тем самым предупредив возникновение болезней. Действительно в этом есть смысл, потому что эти витамины могут укреплять иммунную систему. Но стоит быть осторожным и проконсультироваться с врачом, перед тем, как скупать все с полок аптек или онлайн-магазинов.

Витамин С - это ключевой антиоксидант, защищающий клетки всего организма от повреждения свободными радикалами, тем самым предупреждая преждевременное старение организма. Он играет важную роль в процессе выработки энергии клетками и необходим для правильного усвоения углеводов, синтеза жиров и белков. Кроме того, витамин C способствует расщеплению холестерина, синтезу коллагена, заживлению ран и укреплению иммунитета.

Витамин Д необходим организму для регулирования уровня фосфора и кальция, способствующих здоровью костей, зубов и сердца. Витамин D3 вырабатывается в организме за счет поглощения солнечных УФ-лучей и в ограниченных количествах поступает с пищей. Витамин D3 полезен для иммунной и сердечно-сосудистой систем, плотности и структуры костей, а также для функционирования клеток. Он играет важную роль в работе большинства органов и систем организма и влияет на состояние иммунной системы.

Цинк поддерживает естественную защиту нашего организма и важен для здоровой кожи. Он необходим для многих гормонов и деятельности репродуктивной системы. Также цинк нужен для обоняния, вкуса и зрения. Он является важным минералом, поддерживающим здоровье иммунной системы и нормальную работу клеток.

Но нужно понимать некоторые нюансы. Во-первых, цинк при приеме вытесняет из организма медь, они антагонисты. Антагонисты - это вещества, которые уменьшают или сводят на нет полезные свойства витаминов в организме. Поэтому очень важно принимая цинк принимать также и медь. В идеале нужно сдать анализы и проверить их уровень в крови. Вообще перед приемом любых витаминов, если вы пили их недавно - важно сдать анализы. Но если в последние пол года витамины вы не пили, вы можете начать принимать хороший поливитаминный комплекс с рабочими дозировками и активными формами витаминов. Помните, что у витаминов есть активные формы, которые действительно дают положительный эффект. И есть не активные формы витаминов - они не усваиваются организмом и в лучшем случае не дают результата, а в худшем могут даже и навредить.

Важно выбрать хороший витамин С в форме Sodium ascorbate или липосомальной форме. Кстати, считается, что именно липосомальная форма усваивается организмом лучше всего. Если ранее вы не принимали витамин Д - выбираем дозировку 5-10 тысяч международных единиц. С витамином Д обязательно пьем витамин К2 в дозировке от 45 до 100 мк, он помогает лучше и быстрее усваиваться витамину Д в нашем организме.

Без предварительной сдачи анализов также можно принимать магний. Он участвует более чем в 300 ферментных реакциях, в выработке энергии, сокращении мышц, работе нервной системы и контроле уровня сахара в крови. Достаточное количество магния в организме сказывается на способности человека засыпать вечером и крепко спать всю ночь. Допустимая дозировка магния 400 - 800 мг в сутки.

Еще нашему организму необходим лецитин. Лецитин – это одно из основных веществ, необходимых для нормальной работы человеческого организма. Он улучшает работу печени, способствует оттоку желчи, ускоряет регенерацию клеток печени, препятствует образованию желчных камней и даже укрепляет нервную систему.

Ферменты и бетаин-пепсин являются основными нутрицевтиками для нормализации работы желудочно-кишечного тракта. Ведь наш ЖКТ - это первый рубеж в борьбе с вирусами и бактериями. Чем здоровее ЖКТ, тем крепче наш иммунитет. Ферменты улучшают пищеварение, помогая организму усваивать питательные вещества и преобразовывать пищу в энергию. Препятствуют возникновению различных расстройств пищеварения, включая метеоризм, вздутие живота, расстройство желудка и нерегулярный стул. Бетаин-пепсин стимулирует выработку желудочного сока, тем самым повышая кислотность. Поэтому принимать бетаин-пепсин стоит только втом случае, если ваша кислотность низкая.

Это именно тот минимум, который можно пить без анализов. Что же будет если пить витамины бездумно? Могут возникнуть следующие последствия: упадок сил, кожные высыпания, тошнота, рвота, боли в желудке, потеря аппетита и даже нарушения в работе нервной системы. Поэтому все же принимать витамины лучше по результатам анализов и предварительно проконсультировавшись у специалиста.

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Автор
Нина Ходаковская Нина Ходаковская
Место
Украина
Тег
Витамины
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