Стоит ли дарить сладости детям на новогодние праздники: Ляшко объяснил опасность

Яркие сладости – не лучший подарок детям на праздники, так как за красивой упаковкой скрываются аллергены, чрезмерное количество сахара и вредных жиров.

Об опасности таких презентов накануне праздников украинцев предупредил главный санитарный врач Виктор Ляшко в своем Facebook. По его словам, в рационе сегодня и так преобладают лишние калории, а из-за низкой физической активности увеличивается количество детей с ожирением.

"Поэтому, сладенький пакетик под подушку или елку, – не лучший способ проявить любовь и заботу. Избыток сахара может привести к порче зубов, избыточному весу и связанным с ним болезням", – предупредил главный санитарный врач.

Он напомнил, что эксперты и ученые Всемирной организации здравоохранения советуют ограничить употребление сахаров до количества – менее 25 граммов в сутки. В то же время Ляшко посоветовал сделать подарок более полезным, положив в пакет свежие или сушеные фрукты, орешки, а в качестве десерта можно предложить ребенку йогурты с содержанием сахара менее 10 г на 100 г/мл продукта, а в качестве напитков – теплое какао с молоком.

"Стоит помнить и о количестве сладостей, которые будут безопасными для детского организма. Поэтому дарите ребенку сладостей не более, чем он может съесть за один раз. Конечно, одна конфета или апельсин вреда не принесут, но их, как правило закупают с избытком и ребенку трудно удержаться", – отметил главный санврач страны.

Кроме того, он напомнил, что лучше любого подарка – совместно проведенное с детьми время.

Ляшко призвал ограничить сладости детям на праздники. Источник: Facebook Виктора Ляшко

Ляшко напомнил об опасности сладких подарков. Источник: Facebook Виктора Ляшко

Напомним, диетологи дали советы, как не набрать лишний вес на праздники, так как приближается самое сложное время для тех, кто следит за фигурой. В частности, специалисты в один голос трубят, что нет смысла отказывать себе во всем и в новогоднюю ночь хрустеть только сырыми овощами. Стоит всего лишь подкорректировать рацион 31 декабря, убрав из меню кисломолочную продукцию, гарниры, каши, хлеб и фрукты.

Ранее OBOZREVATEL собрал топ-5 идей подарков детям. Чтобы понять, что хочет ваш ребенок, стоит прежде всего учесть его возраст и интересы, а также можно попросить написать письмо Деду Морозу. В общем, удачными подарками могут быть развивающие игрушки, костюмы, мольберты, снаряжение для активного отдыха и тому подобное.

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