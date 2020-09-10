Современные мифы о питании: эксперт развенчала самые популярные

Каждому из нас хочется всегда оставаться здоровыми и красивыми, и, как известно, это невозможно без полноценного питания. Потому все мы стараемся максимально приблизить свой рацион к правильному, включая в него максимум полезных продуктов и соблюдая различные рекомендации, часто полученные от экспертов в интернете.

Диетолог-эндокринолог Альбина Комиссарова у себя в Instagram рассказала, что многие советы из сети являются всего лишь мифами, которые как минимум не принесут никакой пользы, к тому же, не имеют под собой совершенно никакого научного обоснования.

Какие же мифы популярны сейчас? Давайте разбираться.

Льняное масло (особенно выпитое натощак) спасает от всех болезней

"Льняное масло – продукт, богатый полезными веществами: витамины, минералы, жирные кислоты. И больше всего восторгов по поводу наличия в нем омега-3, – говорит эксперт. – Но ведь известно, что омега-3 это не одно вещество, а их комплекс: EPA и DHA содержатся только в животных продуктах и имеют наибольшую усвояемость. ALA усваивается лишь на 15% и, кто бы мог подумать – именно она и содержится в льняном масле".

Что же касается витаминов и минералов – в любом масле они есть, даже в сливочном. "Вопрос в том, что если вы питаетесь разнообразно, используете разные масла в своем рационе, то ничего отдельно пить натощак вам не нужно", – подчеркнула диетолог.

Также она добавила, что льняное масло никакой сверхъестественной пользы принести просто не может, но вместе с тем, при слишком рьяном и неправильном применении способно спровоцировать приступ желчной колики, если у вас есть камень.

Газированная вода вызывает целлюлит

Диетолог отмечает, что научных доказательств этому утверждению нет.

"Более того, это на столько не логично, что и исследований на эту тему тоже нет и не будет. Скорей всего, ошибка произошла из-за неправильного перевода с английского, ведь "газировкой или содой" называют все газированные напитки, в том числе и сладкие. А вот они и могут вызывать целлюлит из-за избыточного количества сахара", – добавила врач, подчеркнув, что обычная газированная минералка не имеет никакого отношения к целлюлиту.

Анализ на пищевую непереносимость поможет усовершенствовать рацион

В сети бытует мнение, что необходимо сдать анализ крови на пищевую непереносимость с IgG4, который покажет, какие продукты вам нельзя есть. Якобы, полностью исключив их из рациона вы не будете болеть и вернетесь к нормальному весу.

Однако такой метод, по словам Комиссаровой, является более чем сомнительным. "Этот метод не рекомендован ни одной̆ авторитетной̆ организацией̆ аллергологов. Более того, пищевая непереносимость, даже если она и есть, не может никак не проявляться: не бывает такого, что вы жили-жили, ели все время мясо, чувствовали себя прекрасно, а тут оказалось, что вам его нельзя и вообще вы его не переносите. Потому ориентируетесь на свои ощущения", – говорит диетолог, добавив, что не бывает пищевой непереносимости сразу огромных групп продуктов – это всегда выборочно.

Более того, как утверждает эксперт, анализ на пищевую непереносимость никак не связан с иммунологическими реакциями, а значит, что этот метод и вовсе себя дискредитирует.

Употребление некоторых продуктов по расписанию - самый распространенный миф. Магия стройности

Существуют временные ограничения по употреблению различных продуктов

В сети часто можно увидеть рекомендации, мол, фрукты можно есть только в первой половине дня (до 12), углеводы вечером нельзя и т.д.

"Мне правда непонятно, откуда эти нормы и эти цифры. Вроде как мысль такова: то, что мы съедим в первой̆ половине дня, успеет потратиться до вечера. Но это так не работает! Если бы еды, которую мы съели утром, хватало бы на целый̆ день, то и голода мы бы не ощущали", – отмечает Комиссарова.

По ее словам, организм - очень умная и слаженная система. Если вы даете ему пищу, он ее переварит и усвоит любую в любое время. "И не пойдут фрукты в жир, потому что вы съели их на ужин. Ведь если в течение дня вы в дефиците калорий, откуда организму взять лишнюю энергию, чтобы перевести все в жир? Так что не имеет значения в какое время и какую еду вы едите, важен баланс в течение дня. Это физика и простейшие знания физиологии, почему люди придумывают цифры и откуда их берут? Я не знаю. Видимо, так проще", – добавила диетолог.

При похудении некоторые продукты – табу

Наверняка вам приходилось слышать: если вы хотите похудеть, вам нужно отказаться от таких продуктов, как бананы, виноград, сахар, картофель, молочка и т.д. Но и тут, как оказалось, не все категорично.

"Если вы поняли предыдущий̆ пункт, то и сейчас вам понятно. Если вы в дефиците калорий, то какая разница, что вы едите? Вы будете худеть, ешьте хоть один шоколад. Но если цель - здоровье, то нужно стараться в необходимую вам калорийность вместить обязательные части рациона: овощи, фрукты, зерновые, белок и растительные масла. И только если останется место – ваши любимые продукты", – подытожила Комиссарова, добавив, что толстеют не от продуктов, а от их избытка.

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