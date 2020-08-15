Фрукти і ягоди, мабуть, більш улюблена, в порівнянні з овочами рослинна їжа влітку. Вони, як і овочі, містять і вітаміни з мінералами, і воду, і аскорбінову кислоту з антиоксидантами, і харчові волокна. Але фрукти-ягоди солодші. Саме вміст простих вуглеводів – глюкози і фруктози, які і дають цю солодкість, обмежує їх кількість в щоденному раціоні. Чому? Пояснення просте. Чим більше простих вуглеводів в нашому харчуванні, не важливо, з якого джерела надходять, тим більша ймовірність перетворення їх в жири. А жири, як відомо, відкладаються в депо, що не тільки збільшує розмір нашого одягу, але і шкодить нашому здоров'ю.

З цієї ж причини я не рекомендую влітку захоплюватися фруктово-ягідними соками. По-перше, кількість простих вуглеводів в склянці фруктового соку більша, ніж можна отримати з рекомендованої денної норми фруктів. Наприклад, з одного яблука можна отримати 50-70 мл соку, тому в склянці соку буде не одне яблуко. Особливо, якщо в соки доданий ще й цукор. По-друге, при приготуванні соку з фруктів і ягід видаляється їх цінна частина – харчові волокна. Влітку куди корисніше вживати смузі з суміші овочів і зелені з невеликим додаванням фруктів-ягід.

Їсти можна будь-які фрукти і ягоди. Важливо знати міру. Співвідношення овочів і фруктово-ягідної частини при збалансованому харчуванні має становити приблизно 2:1. Якщо норма овочів – 400 г, то фруктів-ягід можна з'їсти 150-200 г.

У спеку добре втамовують спрагу фрукти з ягодами. І роблять вони це краще, ніж будь-які напої з підсолоджувачами. Вони не тільки допомагають підтримувати водний баланс, але і завдяки харчовим волокнам зв'язують і виводять з організму продукти обміну речовин.

Часто ми любимо перекусити фруктами. І помічаємо, що після таких перекусів дуже швидко хочеться їсти. І тоді бережися, холодильник! Пов'язано це з тим, що фрукти і ягоди легко перетравлюються. Ще вони містять велику кількість органічних кислот, які потрапивши в шлунок, дратують його стінки, збільшують секреторну функцію шлунка і підшлункової залози. Ця їх дія може не тільки посилювати апетит, але і викликати больові відчуття.

Я рекомендую їсти фрукти-ягоди перед основними прийомами їжі. Або поєднувати їх з кашами, кисломолочними продуктами, додавати їх в овочеві салати. Крім вживання їх свіжими також можна використовувати у вигляді соусів до м'яса, риби та птиці. Вживати фрукти краще в денний час, щоб цукри (глюкоза, фруктоза), що там містяться встигли утилізуватися, а не відкладалися у вигляді жиру.

Термічна обробка знижує вміст вітамінів у фруктах і ягодах. Тому завжди краще з'їсти свіжі плоди, ніж варити компоти і варення, які до того ж матимуть велику кількість цукру. Так само, як і овочі, фрукти і ягоди можна заморожувати. Вживання їх взимку підвищить біологічну цінність їжі.

Контролюйте вміст інших джерел фруктози і глюкози: меду, сухофруктів, кондитерських виробів, щоб зменшити ризик надмірної кількості простих вуглеводів в раціоні.

Підбирайте при необхідності свою "фруктову тарілку" виходячи зі стану здоров'я. Наприклад, при гастриті з підвищеною кислотністю не слід вживати кислі ягоди і фрукти, а при ожирінні і цукровому діабеті – солодкі. Вживання фруктових соків, солодких компотів і великої кількості фруктів є фактором ризику розвитку подагри. Надлишок фруктози може збільшити продукцію сечової кислоти та сприяти утворенню каменів в нирках.

Включайте фрукти і ягоди в свій щоденний раціон. Ви зробите харчування різноманітним, смачним і корисним. І не тільки влітку. Тільки знайте міру!

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