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/ Здоровое питание

Виктор Литвиненко
Виктор Литвиненко
Руководитель проекта MedOboz Все статьи автора

Производителей "молочки" оштрафовали на 111,5 млн гривен

  • Компании, предоставляющие потребителям недостоверную информацию о товаре, были оштрафованы АМКУ

  • Продукцию с неизвестными составом маркировали как "масло" и "сыр", молочные жиры заменяли растительными

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Антимонопольный комитет Украины оштрафовал шесть производителей молочной продукции за изготовление смесей с неизвестными компонентами и ее маркировку как "масло" и "сыр".

Об этом решении сообщает пресс-служба комитета.

Также был установлен факт замены молочных жиров растительными.

В АМКУ подчеркнули, что "с точки зрения закона, сливочное масло и сыр являются традиционными молочными продуктами, в состав которых не могут входить жиры и белки немолочного происхождения". Если в составе присутствуют другие жиры, такие продукты уже не могут считаться "сыром" или "маслом".

Были оштрафованы следующие компании, которые предоставляли потребителям недостоверную информацию о товаре:

  • Староконстантиновский молочный завод (Хмельницкая обл.) – на 84,9 млн грн;

  • Деражнянский молочный завод (Хмельницкая обл.) – на 9,5 млн грн;

  • Компания Вивальди Д (Днепропетровская обл.) – на 6,9 млн грн;

  • Компания Интер-мол (Днепропетровская обл.) – на 4 млн грн;

  • Компания ОМПК Славия (Сумская обл.) – на 3,5 млн грн;

  • Компания Ива-арт (Ивано-Франковская обл.) – на 2,8 млн грн.

Всего в 2020 году АМКУ оштрафовал недобросовестных производителей молочной продукции на сумму 140 млн гривен.

Ранее MedOboz сообщал, что компания "Юрия-Фарм" оштрафована на 5083 грн за недобросовестную рекламу Декасан. В ней содержалась недостоверная информация про якобы "антиковидные" свойства препарата.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Темы
Здоровье Качество продуктов в Украине
Место
Украина
Теги
молочная продукция Антимонопольный комитет Украины масло
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