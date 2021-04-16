Почему молочные продукты важны для здоровья: диетолог назвала основные причины

Молочные продукты входят в состав так называемой тарелки здорового питания и являются одним из лучших и легко усваиваемых источников качественного белка.

Об этом рассказала врач-диетолог, вице-президент Ассоциации диетологов Украины и основательница Академии Долголетия Оксана Скиталинская во время прямого эфира "Тренды здорового перекуса", который транслировался на Facebook-странице украинского производителя молочной продукции "Славяночка".

"Биохимия молочных продуктов по своему химическому составу – это целый комплекс биологических соединений, который положительно влияет на наше здоровье – они низко калорийные, содержат полезный молочный жир, полезный молочный белок, витамины А, D, E, имеют много легко усваиваемого кальция, а также фосфор ", – сказала диетолог.

Со своей стороны кальций, содержащийся в молочных продуктах, – это:

профилактика камней в почках

профилактика рака кишечника;

кроветворения;

нервная и мышечная системы;

контроль давления крови

здоровье костей (каждая третья женщина и каждый пятый мужчина после 50 лет имеет остеопороз)

здоровье десен;

По словам врача, кальций нужен каждый день, особенно в старшем возрасте – молочный рацион должен составлять основу питания.

"Молочные продукты имеют очень высокую биологическую ценность. Для того, чтоб быть здоровым, в организме человека ежедневно должны быть 20 аминокислот, 8 из которых не синтезируются, а получаются только с продуктами питания. Они содержатся в продуктах животного происхождения, в первую очередь, в молочных продуктах ", – подчеркнула Скиталинская.

Также она отметила, что молочный жир содержит много полезных для здоровья веществ – холин, холестерин, сфингомиелин, фосфолипиды.

"Они входят в состав мембраны каждой нашей клетки – клеток крови, нейронов, клеток сердца. Если этих веществ не хватает, мы будем в плохом настроении, у нас будет слабая память, слабый иммунитет и нехватка сил", – добавила врач.

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