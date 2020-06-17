Названы продукты, которые помогут защищать легкие

Медики перечислили продукты, которые помогут организму человека поддержать нормальную работу легких, что особенно важно в период пандемии COVID-19.

Диетолог Алехандро Кановас из Испании и глава испанского общества пульмонологии и торакальной хирургии (SEPAR) Эусеби Чинер поделились советами с изданием La Vanguardia. Все полезные продукты можно легко купить в магазинах и на рынках.

По их мнению, для укрепления всей дыхательной системы следует употреблять в пищу яйца, цельный рис, голубую рыбу и грецкие орехи.

Чинер добавляет, что, когда состояние легких ухудшается, организму очень нужна поддержка в виде белка. Поэтому стоит обратить внимание на яйца, которые помимо качественного белка, содержат хорошие жирорастворимые витамины.

Диетологи рекомендуют включить в рацион и продукты из цельного молока. Они являются источником витамина D, который различные исследования связывают с хорошей функцией легких.

Также полезно есть помидоры. Они, наряду с цитрусовыми и клубникой, являются источником витамина С. Медики отметили, что этот природный антиоксидант может помочь предотвратить проблемы с дыханием.

Кроме правильного питания, по словам специалистов, противостоять инфекции поможет здоровый сон, времяпровождение на свежем воздухе, отказ от табака и физическая активность.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы продукты, которые могут уменьшить риск заболеть коронавирусом.

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