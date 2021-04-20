Названы продукты, которые могут помочь быстрее забеременеть

Специалисты представили пять категорий продуктов, присутствие которых необходимо в меню женщин, желающих забеременеть.

Речь идет о ряде жизненно важных веществ, таких как фолиевая кислота, витамины или растительные белки, которые повышают фертильность. Об этом пишет немецкое издание Frankfurter Rundschau.

Отмечается, что только организм, который в достаточной мере обеспечиваемый питательными веществами, способен найти энергию для беременности, а неполноценное питание и большой стресс, наоборот, могут оказать негативное влияние.

Специалисты говорят, что ряд продуктов в рационе женщины могут помочь ей быстрее забеременеть

Фолиевая кислота

Она содержится в спарже, арахисе, брокколи, обычной и брюссельской капусте, яйцах или шпинате. Фолиевая кислота (витамин В9) способствует кроветворению и обмену веществ, а также процессам роста, которые играют важную роль в оплодотворении яйцеклетки.

"Более высокий уровень фолиевой кислоты может иметь положительный эффект: она не только благоприятно влияет на овуляцию и имплантацию эмбриона, но и снижает риск возникновения дефектов нервной трубки плода (например, расщепления позвоночника)", – процитировало издание гинеколога Петера Дёрффлера.

Витамин B6

Его содержат брокколи, фасоль, горох, картофель и капуста. Как говорится в материале, по данным исследования Массачусетского университета в Амхерсте, достаточное потребление витамина B6 повышает фертильность женщин на 40%.

Омега-3

Жирные кислоты, содержащиеся в растительных маслах, орехах, лососе или тунце, способны стимулировать кровообращение в репродуктивных органах, способствуют улучшению качества цервикальной слизи и благоприятно влияют на гормональный баланс и овуляцию.

Специалисты назвали продукты, которые повышают фертильность

Цинк

Это вещество содержится в сырах сортов "Эмменталь" и "Гауда", овсяных хлопьях, пшенице, грецких орехах, чечевице и кукурузе. Цинк участвует в выработке организмом репродуктивных гормонов, таких как эстроген, прогестерон и тестостерон, поэтому потребность в нем необходимо покрывать именно женщинам, желающим родить ребенка.

Витамин В12

Содержится в сельди, лососе, сыре "Гауда", яйцах и твороге. Отмечается, что этот витамин повышает готовность организма к зачатию. Тогда как его дефицит связывают с проблемами фертильности.

Как сообщал OBOZREVATEL, врач-репродуктолог Ксения Хажиленко развенчала миф о противозачаточных таблетках, а именно то, что длительный прием препаратов может уменьшать резерв яичников.

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