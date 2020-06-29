Названы главные опасности употребления алкоголя в жару

Медики предупредили, что злоупотребление алкоголем в жару повышает риск возникновения проблем со здоровьем,вплоть до летального исхода.

Пресс-служба Центр общественного здоровья Украины назвала основные риски, к которым приводит употребление спиртного летом.

Алкоголь в жару вызывает обезвоживание организма, действуя как диуретик, то есть заставляет почки выводить воду, а не удерживать ее.

Из-за спиртного мозгу сложнее становится оценивать внутреннюю температуру тела. Сосуды расширяются, поэтому охлаждения тела не происходит.

Употребление спиртного повышает риск сердечного приступа. Также в жару с потом из тела выводятся ценные для работы сердца электролиты: калий и натрий. К тому же от высокой внешней температуры может упасть давление и даже вызвать головокружение. Поэтому людям с больным сердцем категорически нельзя пить алкоголь в жаркую погоду.

Медики предупредили, что алкоголь и активный отдых несовместимы. Ведь под действием спиртного реакция замедляется, ухудшается координация движений, внимание, способность адекватно оценивать собственные возможности и ситуацию вокруг. Таким образом, можно нанести вред не только себе, но и другим.

"Безопасной дозы алкоголя не существует! Употребление спиртного вредно для сердечно-сосудистой системы (вызывает гипертонию, увеличивает риски инсультов). Кроме того, с алкоголем связывают восемь различных видов рака и другие серьезные заболевания: цирроз печени, гепатит, панкреатит. Как и табак, алкоголь вызывает зависимость", – подчеркнули медики.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы семь алкогольных напитков, которые можно и нельзя пить в жару.

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