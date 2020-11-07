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/ Здоровое питание

Названы части курицы, которые лучше не есть

8.7т
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Специалисты выяснили, что на куриной гузке находится много паразитов и бактерий и избыточное употребление этой части птицы негативно сказывается на здоровье.

Об этом говорится в материале портала Sohu. Отмечается, что также лучше отказаться от употребления куриных легких, поскольку в них тоже может быть много паразитов и бактерий, которые не удается уничтожить даже термообработкой из-за их устойчивости к высоким температурам.

Как утверждают авторы материала, при попадании в человеческий организм они могут привести к недомоганию.

Названы части курицы, которые лучше не есть

Названы части курицы, которые лучше не есть

Кроме того, опасные для здоровья человека вещества могут накапливаться также в куриной голове.

Отмечается, что практически ничего полезного нет и в куриной коже – она богата жиром и на ее поверхности также находится много паразитов и бактерий.

Как сообщал OBOZREVATEL, на одной из семейных ферм Австралии курица снесла огромное яйцо, в котором оказалось три желтка.

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Автор
Ольга Липич Ольга Липич
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