Названа главная опасность хлеба, вредящая здоровью

В Ирландии суд установил, что американская сеть ресторанов быстрого питания Subway использует хлеб с избыточным количеством сахара, что может навредить здоровью.

Как сообщает The Guardian, из-за большого количества сахара, булочки попали в категорию кондитерских изделий. Согласно ирландскому законодательству, количество сахара в хлебе "не должно превышать 2% от веса муки, включенной в тесто". Но в хлебе от Subway – в пять раз больше сахара.

Отметим, что согласно данным Всемирной организации здравоохранения, можно потреблять не более 10% сахара от дневной нормы калорий. При этом ВОЗ давал рекомендации уменьшить это количество до 5%, что составляет примерно 25 граммов.

Медики пояснили, что такое количество сахара повышает риск возникновения сердечных заболеваний. Кроме того, превышение количества сахара ведет к развитию сахарного диабета и повышению веса.

Subway – крупная в мире сеть ресторанов быстрого питания. Основной продаваемой продукцией являются сэндвичи и салаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, названы шесть продуктов, которые ошибочно считаются низкокалорийными.