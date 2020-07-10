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/ Здоровое питание

Назван самый вредный продукт при повышенном холестерине: есть в каждом доме

1.1т
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Людям с повышенным уровнем холестерина следует исключить из рациона сахар, поскольку он несет даже большую угрозу, чем жирная еда и мучное.

Американские ученые рекомендовали больным сахарным диабетом, гипертонией и проблемами с сосудами перейти на низкоуглеводную диету, сообщает MedicalXpress.

Повышающие уровень сахара в крови продукты – хлеб, картофель и сладости – следует минимизировать в рационе во избежание возникновения проблем со здоровьем, в том числе и со стороны сердечно-сосудистой системы.

Как писал OBOZREVATEL ранее, травы и специи, благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам, отлично укрепляют иммунитет и способны предотвратить онкологические заболевания.

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Автор
Карина Бондаренко
Тег
сахар
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