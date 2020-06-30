Можно и дыню с молоком: диетолог разбила миф о несочетаемости продуктов

Несмотря на мнение о том, что некоторые продукты "несовместимы" для одновременного употребления, исследования говорят, что все они в любом сочетании прекрасно усваиваются.

Об этом заявила диетолог Альбина Комисарова. В своем Instagram она отметила, что проблемы с пищеварением могут вызвать не огурцы с помидорами, если их съесть одновременно, а индивидуальная реакция организма.

По ее словам, для каждого макроэлемента – белков, жиров, углеводов – ЖКТ человека выделяет собственные ферменты для переваривания. При этом нет такого, что одни нейтрализуют другие – они прекрасно работают вместе.

Диетолог заверила, что несочетаемых продуктов не существует

"Что касается "щелочной" и "кислой" среды для переваривания, в желудке всегда кислая среда и еда ее если меняет, то очень ненадолго, гомеостаз в организме прекрасно поддерживается, потому что любое его отклонение может быть смертельно опасно", – поясняет специалист.

Она также отметила, что не бывает чисто белковой или углеводной еды, помимо сахара и белка яйца. В ином случае вся еда уже является смешанной.

"А что если сочетание рыба-кефир или дыня-молоко вызывает у вас неприятные ощущения? Это не несочетаемость продуктов, а ваша индивидуальная реакция, это нормально, и вы ориентируйтесь на свои ощущения", – подчеркнула Комисарова.

При этом диетолог посоветовала, что действительно нельзя сочетать лекарства и алкоголь.

Скриншот сообщения (Instagram doctor_komissarova)

Совет диетолога (Instagram doctor_komissarova)

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