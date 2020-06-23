Какие напитки нельзя пить в жару: ученые предупредили об опасности для почек

Карина Бондаренко Здоровое питание 04:40, 23.06.2020

Утолять жажду в жаркое время нельзя всевозможными сладкими напитками – от газировки, кофе с сахаром до фруктового сока, в который часто добавляют глюкозу.

Злоупотребление такими напитками может привести к обезвожеванию организма и нарушению работы почек. К такому выводу пришли исследователи из США, пишет American Journal of Physiology.

Ряд тестов показал, что увлечение сладкими напитками может также привести к ожирению.

Ранее OBOZREVATEL писал рецепты ароматных напитков, которые пили в Украине в средневековье.

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