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/ Здоровое питание

Какие напитки нельзя пить в жару: ученые предупредили об опасности для почек

1.6т
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Утолять жажду в жаркое время нельзя всевозможными сладкими напитками – от газировки, кофе с сахаром до фруктового сока, в который часто добавляют глюкозу.

Злоупотребление такими напитками может привести к обезвожеванию организма и нарушению работы почек. К такому выводу пришли исследователи из США, пишет American Journal of Physiology.

Ряд тестов показал, что увлечение сладкими напитками может также привести к ожирению.

Ранее OBOZREVATEL писал рецепты ароматных напитков, которые пили в Украине в средневековье.

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Автор
Карина Бондаренко
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