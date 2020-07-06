Как замедлить старение: врач озвучила простые правила питания

Врач рассказала, что она ест за день, чтобы замедлить старение, а также озвучила правила питания для поддержания хорошего здоровья.

Доктор Кейт Грегоревич из Мельбурна отметила, что то, что она ест, оказывает большое влияние на то, как ее тело функционирует сейчас и в будущем. Поэтому она старается наполнить свой рацион достаточным количеством растительных и цельных продуктов, пишет Daily Mail.

"В то время как я наслаждаюсь небольшим количеством мяса или рыбы, овощи и цельнозерновые продукты, такие как овес, коричневый рис и ячмень, составляют основную часть моей диеты", – подчеркнула врач.

По ее словам, есть много клетчатки – полезно для наших кишечных бактерий, это также помогает защитить слизистую оболочку кишечника и сделать наиболее сытыми после еды.

Доктор Грегоревич сказала, что наряду с употреблением в основном растений, еще одно из ее правил питания заключается в том, что она избегает ультрапроцессированных продуктов, таких как печенье, пирожные и многих популярных сухих завтраков.

Хотя эти продукты часто доступны в супермаркетах, врач объяснила, что они "предназначены для преодоления наших сигналов сытости", то есть вы никогда не почувствуете сытости, несмотря на то, что много едите.

"Я никогда не пью безалкогольные напитки или фруктовые соки, так как они полны пустых килоджоулей, не влияют на сытость и их потребление настолько сильно связано с ожирением, что некоторые страны ввели налог на напитки с добавлением сахара", – сказала доктор.

Фруктовый сок содержит столько же сахара, сколько и безалкогольные напитки, но продается по-другому. Врач добавила, что она позволяет себе немного мяса для витамина B12 и железа.

У нее в рационе также есть много полезных жиров, таких как оливковое масло, авокадо, орехи и жирная рыба, и она ест только в течение 12-часового периода, чтобы дать своему телу возможность отдохнуть и переварить пищу.

"Есть некоторые свидетельства того, что дать себе перерыв на несколько часов в день во время еды – это еще одна стратегия восстановления клеток, поэтому я даю себе 12-часовой перерыв на еду в день, что означает просто не есть снова до завтрака после раннего обеда", – объяснила врач.

Грегоревич отметила, что для того, чтобы хорошо стареть, нужно употреблять большое количества белка и полезных жиров.

"С возрастом мы постепенно теряем мышцы и набираем больше жира, поэтому меньшая часть нашего веса состоит из мышц. Чтобы сохранить или даже нарастить мышечную массу, пожилые люди имеют более высокую потребность в белке, чем молодые", – рассказала она.

Ранее OBOZREVATEL писал, что несмотря на мнение о том, что некоторые продукты "несовместимы" для одновременного употребления, исследования говорят, что все они в любом сочетании прекрасно усваиваются.

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