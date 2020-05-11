Как очистить организм от веществ, провоцирующих рак

Медики указали на важность правильного питания для очищения организма от чрезмерного количества свободных радикалов, которые провоцируют так называемый окислительный стресс.

Это в с вою очередь приводят к повреждению клеток и серьезным метаболическим, сердечным, нейродегенеративным заболеваниям, а также онкологии и преждевременному старению. Об этом сообщает La Vanguardia.

По словам специалистов, для того, чтобы противодействовать вредным веществам, важно регулярно есть богатую антиоксидантами пищу, которая сводит к минимуму окислительный процесс в клетках.

Вредные свободные радикалы провоцируют рак

Среди самых известных антиоксидантов медики назвали продукты с витаминами С и E, бета-каротин, селен и марганец. Отмечается, что большинство из них содержатся в сезонных фруктах и овощах.

Поэтому, для получения необходимого количества витамина C, стоит чаще есть выращенные в проверенных местах клубнику, цитрусовые, киви, а также сладкий перец.

Богатая антиоксидантами пища сводит к минимуму окислительный процесс в клетках

Витамина Е много в растительных маслах, семенах, орехах и зеленых овощах, например, в шпинате и брокколи. А каротин в нужном количестве содержится в морковке, тыкве, яблоках, грушах, луке, зеленом чае и оливковом масле.

Помимо этого, рекомендуется включить в рацион злаки, грибы, яйца, молочные продукт, а также хороший темный шоколад.

Как сообщал OBOZREVATEL, исследователи обнаружили, что люди, которые едят больше процессированных, то есть подготовленных для быстрого употребления, продуктов, имеют более высокий риск развития рака.

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