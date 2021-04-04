Как есть меньше сахара: в Минздраве дали пять советов

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины дали советы относительно сокращения употребления сахара.

В ведомстве, в частности, напомнили, что ежедневно рекомендуется употреблять не более шести чайных ложек этого продукта.

"При упоминании пирожных, конфет или капучино у вас возникают приятные ассоциации и желание получить очередную сладкую дозу? Не спешите, возьмите себя в руки!", – говорится в сообщении Центра общественного здоровья в Facebook.

Специалисты рекомендуют предпринять несколько шагов, чтобы изменить рацион в лучшую сторону, не лишая себя при этом гастрономических удовольствий.

Специалисты рекомендуют предпринять несколько шагов, чтобы изменить рацион в лучшую сторону. Источник: Центр общественного здоровья

Замените кондитерские изделия свежими и сухими фруктами. Вместо соков и газированных напитков, которые содержат добавленный сахар, выбирайте свежие фрукты и овощи или же просто воду. Сократите потребление соусов и кетчупов – лучше заменить их салатами из овощей со специями и травами. Употребление фастфуда и полуфабрикатов также необходимо ограничить – сахар содержится и в них. Прекратите пить чай или кофе с несколькими ложками сахара.

В Минздраве дали советы относительно сокращения употребления сахара. Источник: скриншот

"Помните, не так страшен сахар, как его чрезмерное количество", – отмечается в сообщении ведомства.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве рассказали, как сократить употребление соли. Чрезмерное ее количество в рационе грозит рядом проблем со здоровьем.

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