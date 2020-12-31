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/ Здоровое питание

Как безопасно праздновать: советы по употреблению алкоголя

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Перед новогодними праздниками украинцам напомнили, как алкоголь влияет на организм, и посоветовали способы снижения его вреда.

Соответствующие рекомендации опубликованы на странице Facebook Центра общественного здоровья Украины.

Употребление алкогольных напитков может привести к ослаблению иммунной системы, что снижает возможность организма противостоять инфекционным заболеваниям. Алкоголь влияет на мысли и поведение, его не рекомендуют употреблять во время беременности. Он может быть причиной агрессии, которая может приводить к конфликтам и насилию. Кроме этого, вождение авто в нетрезвом состоянии может увеличить риск травматизации и смерти в результате ДТП.

Если от употребления алкоголя во время праздников невозможно отказаться, то специалисты рекомендуют, уменьшить его негативное влияние следующим образом:

  • не употреблять на пустой желудок;

  • принимать в небольших дозах и с перерывами в 20-30 минут;

  • не запивать газированными напитками, поскольку они способствуют быстрому опьянению;

  • запивать лучше водой, которая нейтрализует его действие;

  • лучше употреблять напитки одной крепости;

  • для преодоления похмельного синдрома поможет контрастный душ и употребление воды.

Ранее MedOboz писал, что специалисты Центра общественного здоровья разработали для украинцев "тарелку здорового питания", которая поможет не переесть за новогодним столом.

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Автор
Виктор Литвиненко Виктор Литвиненко
Тема
Здоровье
Место
Украина
Теги
Центр общественного здоровья алкоголь
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