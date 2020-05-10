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/ Здоровое питание

Гройсман сбросил 25 кг и раскрыл секрет похудения. Фото до и после

1.5т
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Экс-премьер-министр Владимир Гройсман похудел благодаря спорту и отказу от некоторых продуктов.

"У меня нет никакой диеты. Я считаю, что они не совсем эффективны", – рассказал он во время Facebook-эфира на OBOZREVATEL.

"Я от некоторых продуктов просто отказался. Я не ем хлеб, картошку, хотя очень ее люблю. Надо себя ограничивать в сладком, хотя я очень люблю сладкое", – пояснил экс-премьер.

Он подчеркнул, что без правильного питания физические нагрузки не дадут желаемого результата. "Питание очень важно, потому что, если ты будешь питаться, как слон, то ты можешь остаться в том спортзале, но вес не будет снижаться", – сказал он.

По словам Гройсмана, 5 дней в неделю он занимается спортом, в том числе вечером после работы. "У меня велотренажер, турник, брусья, гантели", – рассказал он. "Если ты в спорте, работоспособность совсем другая", – заверил политик.

Владимир Гройсман до и после похудения

Владимир Гройсман до и после похудения

В то же время он подчеркнул: "На первом этапе это всегда борьба. Или ты поборешь организм, или он тебя. Эту борьбу надо выдержать. Если ты выдерживаешь – все будет нормально".

Как писал OBOZREVATEL, в 2019 году в украинском политикуме появился новый тренд – похудение. От лишнего веса избавился целый ряд народных депутатов и министров.

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Автор
Татьяна Гайжевская Татьяна Гайжевская
Темы
Эксклюзив Диеты и фитнес Питание
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Теги
диета питание
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