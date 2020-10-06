Есть все и не толстеть: 5 привычек стройных людей

Стройность – это не только про моду и привлекательность. Стройность – это в первую очередь про здоровье. Ведь уже давно известный факт, что лишний вес является серьезным фактором риска для развития множества заболеваний сердечно-сосудистой, эндокринной и других систем, от большинства из которых невозможно уже будет избавиться даже тотально похудев.

Но как же удерживать вес в норме, если вокруг столько гастрономических соблазнов, а на спорт не хватает времени и сил? Диетолог Альбина Комиссарова поделилась привычками стройных "от природы" людей, которые и помогают им оставаться в форме всегда, попросту – есть все и не толстеть.

Научитесь сосредотачиваться на еде

Всегда принимайте пищу сидя за столом, отложив просмотр кино и сериалов, чтение книг и пролистывание лент соцсетей: во время трапезы только вы и пища.

"Многие игнорируют этот совет, но убрать гаджеты и выключить телевизор во время еды помогает есть медленнее и не пропустить чувство насыщения", – говорит диетолог.

Такая концентрация позволит вам наслаждаться процессом еды, а также позволит избежать ненужного переедания.

Ешьте то, что вкусно и хочется вам

На обед (завтрак, ужин) выбирайте только те продукты, которые любите вы, а не запихивайтесь "сквозь слезы" тем, что навеяно модой и сомнительными экспертами по похудению.

"Дело не в том, чтобы есть одни тортики. Но я часто вижу, как девушки питаются по составленному кем-то меню и едят то, что "нужно", а не то, что им хочется. В частности, едят некоторые продукты, потому что "полезно", как например, смузи-боул на 500 ккал, вместо бутерброда, который хотелось, на 250 ккал. Более того, многие часто демонизируют одни продукты, а другие – беспочвенно возвышают (сахар нельзя, а шоколад на кокосовом нектаре – можно). Не нужно так", – подчеркнула эксперт, добавив, что еда должна доставлять удовольствие.

Ешьте больше фруктов

От многих советчиков часто можно услышать, мол фрукты (особенно бананы, виноград и прочие "особо сладкие" плоды) – источник быстрых углеводов, а значит приводят к появлению целлюлита и лишних килограммов. В общем – чуть ли не кромешное зло, и плевать на то, что в них содержится огромное количество полезных для организма веществ.

Однако Комиссарова настаивает: уж чего-чего, а фруктов бояться не надо (и бананов тоже). Она рекомендует вместо сладких печенек-тортиков и прочих десертов, а также случайных перекусов выбирать любимые фрукты и ягоды.

Ведите активный образ жизни

Физическая активность – это не только ежедневные тренировки в спортзале, танцклассе, на корте, стадионе и т.д. Это и ходьба по лестнице вместо покатушек в лифте, вечерние прогулки, активные игры на выходных, любительские соревнования и забеги и т.д.

Так что, если нет времени на регулярные занятия спортом, просто добавьте пару километров к привычным дистанциям ходьбы: припаркуйте машину подальше от офиса или выйдите на остановку раньше по дороге на работу, сходите в магазин пешком, а вместо вечернего просмотра телевизора выйдите прогуляться по улицам или в ближайший парк. Идей масса, главное – задаться целью.

Умейте сказать "нет"

Многие из нас часто соглашаются на угощения и перекусы сугубо "из вежливости", когда вроде и не хочется, но и отказаться "не комильфо", особенно, когда предлагают настойчиво или заставляют.

"Помните, стройные люди едят только когда голодны и при этом не переедают. Потому чтобы не набрать лишние кило и похудеть, научитесь красиво и грамотно отказываться от еды, когда вам не хочется кушать", – советует диетолог.

Так, например, предложенную конфету, если и пришлось взять, можно спрятать в карман, мол, позже с чаем попробую, а во время посиделок в кафе, "за компанию" вместо обеда закажите любимый кофе или фреш.

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