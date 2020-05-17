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/ Здоровое питание

Есть ли COVID-19 в рыбе: эксперты озвучили вердикт

4.8т
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Эксперты опровергли миф о том, что коронавирусом можно заразиться через рыбные блюда.

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В Ассоциации рыболовов Украины объяснили, что рыба не является переносчиком заболевания, пишет РБК-Украина.

Там напомнили, что в последние годы участились случаи заболевания смертельно опасной болезнью – ботулизмом.

Коронавирусом нельзя заразиться через рыбные блюда

Коронавирусом нельзя заразиться через рыбные блюда

Ботулизм – это тяжелое пищевое отравление, вызванное употреблением продуктов, содержащих ботулотоксины. Болезнь поражает нервную систему человека. Отличить инфицированные ботулизмом продукты от качественных практически невозможно.

"Лучший способ защитить свое здоровье – воздерживаться от еды, о качестве которой вам ничего не известно. В зоне риска – копченая, вяленая и соленая рыба", – объяснил глава Ассоциации рыболовов Украины Александр Чистяков.

По его словам, чаще всего зараженную ботулизмом рыбу продают с рук, но инфицированной может оказаться и та рыба, которая попадает на рынки и крупные супермаркеты.

Как писал OBOZREVATEL ранее, источником коронавируса COVID-19 вряд ли является рынок диких животных в китайском Ухане. Инфекция могла попасть на рынок от зараженного ранее человека, а не от летучих мышей.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
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