Диетологи развеяли популярные мифы о здоровом питании: основные советы

Отклонение от некоторых "правил" правильного питания не обязательно приводит к нарушению здорового образа жизни.

Об этом рассказали диетологи из США, которые развеяли семь мифов о здоровом питании и призвали не бояться отказываться от диет в пользу сбалансированного рациона, пишет издание KSL.

Есть только "хорошую" еду

Диетолог Мария Адамс посоветовала не разделять продукты на плохие и хорошие, чтобы употребление тех, которые считаются "вредными", не вызывало у вас чувство вины.

"Когда вы понимаете, что вся пища по своей природе не является ни хорошей, ни плохой, открываются двери к более гибкому и реалистичному режиму питания", – отметила диетолог.

Не есть после 19

Диетолог Энн Моней не рекомендует следовать этому правилу. По ее словам, если человек действительно будет хотеть есть и ляжет спать голодным, это приведет лишь к бессоннице.

"Если вы действительно голодны вечером, продолжайте есть. Не позволяйте часам говорить вам, когда вы голодны – позвольте вашему телу сказать вам об этом", – отметила она.

При этом, если голод часто преследует по ночам, диетолог посоветовала выяснить причину этого, поскольку может быть, что приемы пищи в начале дня слишком малы, неудовлетворительны или не сбалансированы с точки зрения макроэлементов.

Не есть углеводы

Нутрициолог-диетолог Лиза Янг, автор книги "Наконец-то сыт, наконец-то похудел", отмечает, что цельнозерновые и крахмалистые овощи, такие как сладкий картофель, овес, киноа и коричневый рис могут быть включены в здоровый рацион, поскольку организм должен получать разнообразную пищу.

"Как и в случае с любой другой пищей, (углеводы) не вызовут увеличения веса, если вы не съедите слишком много", – сказала Янг.

Есть 6 раз в день небольшими порциями

Не существует определенного количества приемов пищи, которое вы должны есть каждый день для оптимального здоровья, поскольку что лучше всего подходит для одного человека, может не работать для другого.

По словам Янг, три приема пищи по 600 калорий в день вызовут тот же термический эффект, что и шесть – по 300 калорий. Поэтому оптимальное число приемов пищи в день каждый выбирает для себя сам: от трех до шести. Главное — не забывать считать калории и сделать свои приемы пищи регулярными.

Не есть ничего белого

Люди, которые садятся на диету, обычно отказываются от таких продуктов как: белый хлеб, белый рис, белые макароны, белый картофель и даже бананы. Однако диетолог-нутрициолог Кивион Миллер предложила своим пациентам сочетать эти продукты с чем-то более полезным: например, запекать для гарнира картошку вместе с овощами или добавить в жаркое из курицы и риса стручковую фасоль.

Делать покупки по периметру супермаркета

Предпосылка этого правила заключается в том, что, делая покупки только по периметру магазина, вы будете покупать только самые свежие и здоровые продукты, избегая обработанных, предварительно расфасованных. Люди, которые следуют ему, заходят в основном только в отделы с овощами и мясом. Но диетолог Кристен Смит посоветовала заглядывать и в другие отделы и покупать цельнозерновые продукты, бобовые, орехи, овощные и рыбные консервы, а также рапсовое и оливковое масло.

Не есть обработанные продукты

Диетолог-нутрициолог Сара Шлихтер отметила, что обработанные или готовые к употреблению продукты не всегда столь вредны, как их описывают.

"Хотя мы знаем, что диета с высоким содержанием цельных продуктов может иметь много преимуществ, обработанные пищевые продукты все же могут приносить питательные вещества на стол", – отметила она

Диетолог подчеркнула, что время от времени есть такие продукты как консервы из тунца, фасоль в банках, йогурт, замороженные овощи, сыр-косичка, хумус и крупы быстрого приготовления – это нормально, если у человека не хватает времени или денег на полноценную готовку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

диетолог, нутрициолог Мирослава Ульянина рассказала, почему ночью хочется есть и как избавиться от этой проблемы. По ее словам, в течении дня организм может не получать функциональной пищи, в результате вечером он оказывается голоден;

также ранее диетологи назвали ряд продуктов, которые можно есть на ночь. Они ускоряют метаболизм, утоляют голод и питают организм необходимыми микроэлементами.

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