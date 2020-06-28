Как есть меньше сладкого: диетолог предложила способы

Не нужно полностью отказываться от любимых сладостей и демонизировать сахар. Но если его в рационе слишком много, то стоит прибегнуть к ограничениям.

Диетолог Альбина Комиссарова рассказала на своей странице в Instagram, как без труда справится с этой задачей. В первую очередь, нужно обратить внимание на фрукты и ягоды.⠀

По мнению эксперта, они отлично заменяют десерт. И годятся для приема в пищу целыми, в виде сухофруктов или в составе смузи и мороженого.⠀

Также диетолог порекомендовала внимательно читать состав продуктов.

“Очень простое правило, но отлично помогает. Даже в обычных хлопьях, кетчупе, батончиках может быть огромное количество сахара”, – отметила Комиссарова.⠀

Она напомнила и о маркетинговых уловках. Мальтоза, глюкозный сироп, сироп топинамбура, мёд – все это такой же сахар.⠀

Диетолог также посоветовала готовить десерты и выпечку самостоятельно. Тогда легко получится контролировать количество добавленного сахара или и вовсе заменить его фруктами.

При приготовлении домашних блюд стоит добавлять специи. Корица, ваниль, гвоздика придадут еде аромат и приятный вкус.⠀

“Сведите к минимуму употребление сладких покупных йогуртов. Покупайте натуральный белый йогурт и добавляйте туда самостоятельно фрукты, орешки. Выбирайте несладкие напитки. Идеально – вода или несладкий морс, но сейчас есть очень много напитков с небольшим количеством сахара или без него вовсе”, – посоветовала Комиссарова.

Как есть меньше сладкого Instagram Альбины Комиссаровой

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, диетолог рассказала, что сахар, добавленный в пищу "промышленным путем", является вредным и его стоит исключить. Однако от большинства "сладких" от природы продуктов не стоит отказываться.