Диетолог назвала 7 причин медленного обмена веществ, мешающих похудеть

Существует семь причин замедления обмена веществ (метаболизма), что может привести к набору веса.

В результате чего это происходит и как избежать нежелательных последствий рассказала диетолог Светлана Фус в своем Instagram. По ее словам, нарушение процессов чаще всего происходит из-за неправильного пищевого поведения.

"Многие банально переедают, не соблюдают режим питания, злоупотребляют жирной пищей или сидят на низкокалорийном питании. В результате происходят изменения в обмене веществ", – объяснила диетолог.⁣⁣

Фус назвала семь основных причин замедления метаболизма:

Отказ от завтрака; ⁣⁣ ⠀

Недостаточное поступление воды в организм; ⁣⁣ ⠀

Нерегулярное питание; ⁣⁣ ⠀

Потребление слишком больших порций; ⁣⁣ ⠀

Основной прием пищи – ужин;

Неполноценный сон ⁣⁣ ⠀

Стрес.⁣⁣ ⠀

Отметим, метаболизм – это совокупность множества сложных процессов в организме, которые зависят от калорийности питания, физической активности и температуры окружающей среды и даже эмоционального состояния человека. Этот процесс происходит постоянно: и днем, и ночью.

Замедленный метаболизм приводит к набору веса. Источник: Instagram Светланы Фус

При наборе весана животе накапливается опасный висцеральный (белый) жир, который негативно сказывается на здоровье сосудистой и гормональной систем.⁣⁣ Чтобы от этого избавиться, рекомендуется соблюдать пять простых правил:

Отказ от сахара,

Употребление белка;

Употребление клетчатки;

Употребление чая;

Отказ от алкоголя.

Шведский диетолог Сигне Сванфельдт рассказала, что при выборе продуктов питания люди, которые худеют, часто не обращают внимания на информацию об их пищевой ценности, указанную на упаковке, что является распространенной ошибкой. По ее словам, только так можно избежать еды с избытком сахара, насыщенных жиров и других ненужных добавок.

Как сообщал OBOZREVATEL, диетолог Алина Дяченко развенчала мифы о правильном питании. По ее словам, многим кажется, что правильное питание – это не для всех, так как нужно есть только овощи и каши. Но это далеко не так.

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