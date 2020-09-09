Диета для сосудов: 8 продуктов, которые понижают холестерин

Холестерин – жизненно важный для организма жир, который необходим для правильного функционирования клеточных мембран. К тому же, организм вырабатывает его сам.

А вот употребление некоторых продуктов, содержащих большое количество этого вещества, приводит к переизбытку холестерина в организме, в результате чего тот откладывается на стенках кровеносных сосудов, повышая риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, в частности, инсульта.

Чтобы избежать неприятных последствий, включите в свой рацион продукты, понижающие уровень холестерина в крови. MedOboz подготовил для вас список наиболее эффективных "регуляторов".

Миндаль

Миндаль, в составе которого содержится большое количество ненасыщенных жиров, способен повышать уровень здорового холестерина (липопротеидов низкой плотности), а нездорового (липопротеидов высокой плотности) – понижать. Благодаря такому свойству регулярное употребление небольшого количества миндаля (30-50 г в сутки) существенно снижает риск развития атеросклероза.

Апельсиновый сок

Натуральный апельсиновый сок очень полезен не только благодаря своему витаминному составу. В него входит также большое количество фитостеринов, соединений растительного происхождения, которые способны понижать уровень "плохого" холестерина.

Но будьте осторожны с этим напитком. Во-первых, цитрусовый фреш противопоказан при некоторых заболеваниях, в частности, органов пищеварения. К тому же, натощак его пить категорически не рекомендуют из-за содержания большого количества кислоты. Во-вторых, некоторые исследования подтверждают способность этого продукта взаимодействовать с некоторыми препаратами (ослаблять или усиливать их действие).

Апельсиновый сок можно пить только после одобрения врача Recept

Оливковое масло

В этом масле имеется огромное количество антиоксидантов, полезных мононенасыщенных жиров, а также фенолов – растительных веществ, препятствующих образованию тромбов. В сочетании все эти компоненты помогают предотвратить повышение уровня холестерина в крови и упредить развитие опасных болезней.

Овсянка

Главный секрет этого продукта – в большом количестве растворимой клетчатки. Попадая в организм, она не дает холестерину проникать в кровоток, "всасывая" его в себя и выводя естественным путем.

При этом выбирая овсянку для завтрака, откажитесь от продуктов быстрого приготовления: такая каша уже обработана, содержит большое количество сахаров и других ненужных вам компонентов. Чтобы разбавить "скучную" натуральную кашу, добавьте в нее кусочки свежих фруктов, ягод и орехов – от этого она станет не только вкуснее, но и полезнее.

Черника

Эта ягода обладает множеством полезных свойств, и в этом списке также имеется и способность понижать холестерин ЛПНП. В ее состав входит огромное количество антиоксидантов, витаминов, микро и макроэлементов, которые предотвращают развитие сердечно-сосудистых и других заболеваний.

При этом полезные не только свежесобранные ягоды. Польза сохраняется также в замороженных и перетертых плодах.

Помидоры

Томаты – богатый источник ликопина, компонента, который безжалостно справляется в "плохим" холестерином и помогает поддерживать необходимый уровень "хорошего".

Примечательно, что максимальная польза этого продукта достигается, если его термически обработать – при варке, тушении или приготовлении на гриле или пару количество полезных компонентов в нем только повышается.

Авокадо

Авокадо относится к одному из основных продуктов, помогающих предотвратить заболевания сердца. В его составе имеются мононенасыщенные жиры, клетчатка, калий, магний, фолиевая кислота и другие вещества, которые положительно влияют на сердечно-сосудистую систему, в частности, снижают уровень ненужного холестерина и триглицеридов в крови.

Баклажан

Недавние исследования показали, что богатый клетчаткой, фолиевой кислотой и магнием баклажан при регулярном употреблении способствует снижению риска развития атеросклероза сосудов. При этом не обязательно употреблять этот продукт в "чистом" виде: даже в составе рагу, пасты, салатов и прочих блюд его полезные свойства не исчезают.

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