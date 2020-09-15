3 рецепта вкусных и полезных диетических блюд, от которых вы будете в восторге

Для большинства из нас соблюдение диеты и канонов правильного питания приравнивается к наступлению хмурых и мрачных гастрономических будней. Мол, еда вся однотипная, "пресная" и не приносит никакого удовольствия.

Однако диетолог Альбина Комиссарова готова поспорить с такими предрассудками. Эксперт поделилась в своем Instagram несколькими рецептами полезных диетических блюд, с которыми ваш рацион станет ярким и разнообразным.

Куриный рулет

Вам понадобится: целая куриная грудка (два филе), яйцо, 50-100 г тертого сыра, пучок любимой зелени, зубчик чеснока, немного растительного масла, соль и перец по вкусу.

Нарежьте каждую половинку куриной грудки вдоль на несколько частей и отбейте достаточно тонко. Фольгу смажьте маслом, немного посыпьте специями и измельченным чесноком, и равномерно выложите отбитое филе в форме квадрата (прямоугольника).

Далее готовьте начинку: яйцо взбейте, мелко нарежьте зелень и отправьте к яйцу, туда же - тертый сыр (например, сулугуни) и оставшиеся перец и соль.

Выложите начинку на курицу и при помощи фольги плотно заверните все в рулет. Фольгу закройте по краям и проколите в ней несколько дырочек, чтобы выходил пар.

Отправьте рулет в разогретую до 180 градусов духовку на 40 минут. В конце можно открыть фольгу, чтобы рулет подрумянился.

Куриные сосиски

Диетолог отмечает, что есть два варианта рецепта сосисок – с молоком и без. Блюдо с молоком будет более мягким и нежным.

Вам понадобится: 500 г куриного фарша, 80 мл молока (при желании), яйцо, луковица, 20 мл сока свеклы (придаст сосискам "магазинный" вид), молотый сушеный чеснок, специи и соль по вкусу.

Даже придерживаясь ПП не обязательно отказываться от любимых сосисок. Vserecepti

Добавьте в фарш 1 яйцо, тертую луковицу, сок, чеснок, соль и специи. Перемешайте микс до однородности и выкладывайте небольшими порциями в отрезки термостойкой пищевой пленки. Сформируйте из отдельных порций колбаски, заверните их в пленку и отваривайте в течение 20 минут.

Снимите с готовых слегка остывших колбасок пленку и слегка обжарьте из на гриле или сковороде до легкого румянца.

Оладьи на йогурте

Вам понадобится: яйцо, 1 ст. ложка сахара (по желанию), 200 мл натурального йогурта или кефира, 6-7 ст. ложек муки (можно пшеничной), 1 ч. ложка разрыхлителя. Для соуса нужна горсть любимых ягод и 1 ч. ложка меда или сахара.

Взбейте яйцо с сахаром, добавьте половину йогурта, перемешайте и всыпьте в микс 3 ст. ложки муки и разрыхлитель. Далее вливайте оставшийся йогурт, и, продолжая перемешивать, подсыпайте оставшуюся муку. Тесто по консистенции должно напоминать густую сметану.

Далее отправляйте тесто небольшими порциями в разогретую и смазанную маслом сковороду и выпекайте оладьи до готовности под закрытой крышкой.

Дальше займитесь соусом: выложите ягоды в сотейник, добавьте немного воды (если ягоды свежие) и добавьте мед или сахар. Сгущайте микс на небольшом огне до желаемой консистенции.

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