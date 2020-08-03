Ученые выяснили, что дети младшего возраста, вероятно, распространяют коронавирус COVID-19 не в меньшей степени, чем взрослые.

К такому выводу пришли в детской больнице Ann & Robert H. Lurie в Чикаго, показав, что у детей младше пяти лет с легкой и средней степенью выраженности COVID-19 в носоглотке значительно выше уровень генетического материала вируса по сравнению с детьми старшего возраста и взрослыми.

При этом выяснилось, что дети восприимчивы к коронавирусу, но заболевание у них обычно протекает легче по сравнению со взрослыми.

Дети не менее восприимчивы к коронавирусу, чем взрослые – ученые

Отмечается, что ранее, не было найдено доказательств того, что дети являются основными источниками распространения вируса. При этом, авторы отметили, что для проведения исследования помешало закрытие школ.

Так, ученые проанализировали 145 случаев в течение первой недели после появления симптомов и сравнили вирусную нагрузку трех возрастов – дети младше 5 лет, дети 5-17 лет и взрослые 18-65 лет. При этом было проведено параллели с респираторно-синцитиальным вирусом, где дети с высокой вирусной нагрузкой с большей вероятностью передают инфекцию.

"Это имеет важные последствия для общественного здравоохранения, особенно во время дискуссий о безопасности открытия школ и детских садов", – говорят исследователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ученые заявляли, что дети лучше защищены от коронавируса, поскольку их организм привык к простудным заболеваниям.