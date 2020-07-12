Детей поразила опасная болезнь, связанная с COVID-19: врачи назвали симптомы
Во всем мире зафиксировали несколько случаев заболевания, похожего на болезнь Кавасаки и связанного с коронавирусом, у детей.
Врачи Великобритании объединили данные, чтобы исследовать этот "загадочный" Педиатрический воспалительный мультисистемный синдром (PIMS), пишет Mirror. Отмечается, что это заболевание "похоже на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока".
Так, в ходе исследования были рассмотрены данные 78 детей, которые были приняты в 15 отделений интенсивной терапии в течение шести недель между апрелем и маем. Выяснилось, что 78% детей, которые попадали туда, были чернокожими, азиатами или представителями этнических меньшинств.
Лихорадка присутствовала во всех случаях, а также различные другие симптомы, в частности, шок, рвота, боль в животе. Хотя большинство детей было выписано из больниц в течение недели, однако были и летальные случаи. Ведущий ученый, доктор Патрик Дэвис отметил, что указанное заболевание очень редкое.
Также специалисты определили, что большинство детей, которые участвовали в исследовании, не имели активного коронавируса в организме. Однако у них были антитела к этой болезни. Это свидетельствует о том, что они были заражены в недавнем прошлом.
В то же время в материале отмечается, что среди симптомов болезни Кавасаки может быть раздражение языка, покраснение глаз. Также родителям надо следить за сыпью на теле малышей.
Как сообщал OBOZREVATEL, врач-инфекционист Андрей Алферов рассказал, что вероятность заразиться коронавирусом на пляже низкая, если соблюдать меры предосторожности.