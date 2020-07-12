Детей поразила опасная болезнь, связанная с COVID-19: врачи назвали симптомы

Во всем мире зафиксировали несколько случаев заболевания, похожего на болезнь Кавасаки и связанного с коронавирусом, у детей.

Врачи Великобритании объединили данные, чтобы исследовать этот "загадочный" Педиатрический воспалительный мультисистемный синдром (PIMS), пишет Mirror. Отмечается, что это заболевание "похоже на болезнь Кавасаки и синдром токсического шока".

Так, в ходе исследования были рассмотрены данные 78 детей, которые были приняты в 15 отделений интенсивной терапии в течение шести недель между апрелем и маем. Выяснилось, что 78% детей, которые попадали туда, были чернокожими, азиатами или представителями этнических меньшинств.

Лихорадка присутствовала во всех случаях, а также различные другие симптомы, в частности, шок, рвота, боль в животе. Хотя большинство детей было выписано из больниц в течение недели, однако были и летальные случаи. Ведущий ученый, доктор Патрик Дэвис отметил, что указанное заболевание очень редкое.

Также специалисты определили, что большинство детей, которые участвовали в исследовании, не имели активного коронавируса в организме. Однако у них были антитела к этой болезни. Это свидетельствует о том, что они были заражены в недавнем прошлом.

В то же время в материале отмечается, что среди симптомов болезни Кавасаки может быть раздражение языка, покраснение глаз. Также родителям надо следить за сыпью на теле малышей.

Болезнь Кавасаки может вызвать покраснение глаз Mirror

Болезнь Кавасаки может вызвать раздражение на языке Mirror

Родителям следует следить за сыпью на теле малышей Mirror

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