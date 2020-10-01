Преждевременное старение: 7 привычек, которые отнимают молодость

Каждому хочется, чтобы кожа оставалась молодой и сияющей как можно дольше, потому с возрастом все больше задумываются о должном уходе и здоровом образе жизни.

Однако заботиться о себе нужно начинать не с появлением первых морщин на лице, а намного раньше, когда первые признаки старения кажутся еще очень далекой перспективой.

Дерматолог Ольга Игнатьева предлагает читателям MedOboz в первую очередь отказаться от некоторых привычек, которые способны в разы ускорить появление первых возрастных признаков и существенно ухудшать состояние кожи.

Не смывать макияж перед сном

Некоторые женщины сознательно не смывают косметику перед сном, "чтобы быть красивой утром", некоторые - забывают или просто ленятся. При этом, независимо от причины, оставленная на ночь косметика вскоре приведет к появлению прыщей, потускнению кожи и образованию сначала мелких, затем глубоких морщин. Ведь макияж не позволяет коже "дышать" и обновляться, а также забивает поры и ухудшает ее питание.

Перед сном всегда нужно тщательно смывать макияж. Resnitsi

Часто пить спиртное

Дерматологи говорят, что алкоголь - одно из самых агрессивных веществ, способных быстро ухудшить состояние кожи. Спиртное вызывает воспаление и лишает кожу влаги и необходимых питательных веществ и витаминов, особенно витамина А, необходимого ей антиоксиданта.

Так что постарайтесь свести к минимуму употребление алкоголя, а при его употреблении запивайте большим количеством воды.

Есть много сладкого

Сахар и прочие продукты с высоким гликемическим индексом – простые углеводы – разрушительно влияют на коллаген и эластин в организме. Потому регулярное употребление десертов, сладких напитков и т.д. вскоре приводит к потере кожей упругости и появлению морщин.

Кроме того, сахар способствует обезвоживанию организма, а также усугубляет воспаления и отечность, от его вы все чаще будете замечать на своем лице и теле пятна, прыщики и высыпания.

Отказываться от жиров

Желая похудеть или просто поддерживать форму, многие отказываются от жиров. Однако жир жиру рознь: от тяжелых (например, которыми богата картошка фри или бургер), конечно, отказаться полезно, а вот здоровые жиры, как то омега-3, очень нужны организму, в частности, коже - для правильного процесса себорегулирования, регенерации и т.д.

Так что не лишайте себя здоровья и молодости – чаще включайте в меню орехи, жирную рыбу, растительные масла и т.д.

Не увлажнять кожу

Несмотря на огромное количество доступной информации, многие женщины все еще игнорируют необходимость ежедневного ухода за кожей, в частности, при помощи увлажняющих кремов, сывороток и т.д. А ведь она, особенно в условиях нынешней экологии и ритмов вашей жизни, очень нуждается в дополнительном питании и гидратации, при чем не только сухая, но и даже жирная.

Потому не поленитесь и обратитесь к дерматологу для подбора подходящих вам уходовых программ.

Поддаваться "нервам"

Многочисленные исследования подтверждают, что стрессы способствуют преждевременному старению клеток, приводя к появлению морщин, воспаления и раздражения. Потому очень важно научиться совладать с собой и найти подходящий для себя метод борьбы с негативными эмоциями и напряжением.

Много загорать

Известный факт, что чрезмерное пребывание на солнце приводит к повреждению кожи и ее преждевременному старению. Однако многие игнорируют предупреждения медиков, часами просиживая под палящими лучами, при этом даже не воспользовавшись солнцезащитными средствами.

Медики рекомендуют загорать в безопасные часы: до 11 утра и после 15-16 часов (в зависимости от солнечной активности). Также не стоит забывать о средствах с SPF и UV фильтрами, которые создают защитный барьер на коже, предотвращая негативное влияние излучений.

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