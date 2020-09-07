Как сохранить летний загар: 5 простых лайфхаков

Несмотря на то, что медики признали загорание вредным и даже опасным для здоровья занятием, а законодатели моды вновь "реанимировали" аристократическую бледность кожи, любителей полежать на пляже ради бронзовых ноток на своем теле меньше не становится (вывод сделан из личных "курортных" наблюдений).

Но главная печаль в том, что сколько бы ты ни старался в добывании "потом и солью" шоколадного оттенка кожи, он нещадно начинает смываться и облазить, как только пляжно-загорательные процедуры прекращаются. И от этого никуда не деться, увы. А вот продлить жизнь загару таки можно. MedOboz узнал у своего эксперта-дерматолога Ольги Игнатьевой, как это сделать.

Пейте много воды

Достаточная гидратация организма – одно из важнейших условий хорошей увлажненности кожи: она будет выглядеть более здоровой и сияющей, а также риск появления шелушений сведется к минимуму.

Поэтому обратите внимание на свой питьевой режим. Так, в среднем диетологи рекомендуют выпивать в день 6-8 стаканов жидкости, и лучше если большую часть этой порции будет составлять именно чистая вода. При этом стоит помнить, что чем выше ваша физическая активность, тем больше жидкости требуется организму.

Рассчитать именно вашу норму можно по простой формуле: вес тела в килограммах умножить на 0,035 л или 0,031 л (для мужчин и женщин соответственно). Полученный объем и есть ваш суточный минимум.

Добавьте в меню морковь и абрикосы

Обогатите свой ежедневный рацион продуктами с высоким содержанием витамина А – это натуральный активатор выработки меланина (темного пигмента, отвечающего за цвет кожи, волос и глаз), и благодаря этому является естественным закрепителем загара.

Например, ежедневно выпивайте стакан морковного фреша или съедайте две средние моркови. Также добыть бета-каротин можно из других ярких плодов: абрикос, тыква, персик, перец, дыня, манго и т.д.

Стакан морковного сока в день поможет продлить жизнь загару Волшебная еда

После душа пользуйтесь кремами

Если хотите подольше сохранить вид счастливого загорелого курортника, не забываете о правильном уходе за телом. Дело в том, что загар, даже щадящий, травмирует кожу, от чего она становится более сухой, а потому требует более интенсивного питания и увлажнения. Если это проигнорировать, вскоре вы покроетесь модным леопардовым "принтом", который продержится несколько дольше, чем сам загар.

Итак, после каждого приема душа наносите на кожу лица и тела питательные крема, желательно с повышенным содержанием увлажняющих и питательных веществ (обычно на них ставят соответствующие пометки вроде "super", "extra" и т.д.) Если же вы сторонник натурального ухода, тогда оливковое масло вам в помощь – этот продукт также прекрасно насыщает кожу питательными и увлажняющими веществами, а также придает ей легкий бронзовый оттенок.

Избегайте горячей ванны и мочалок

Даже если вы ярый любитель понежиться в пенной горячей ванной, ради сохранения загара стоит отказать себе в этом удовольствии хотя бы на пару-тройку недель. Ведь из-за продолжительного воздействия теплой воды кожа будет в разы быстрее отшелушиваться, а потому загар начнет безжалостно исчезать.

Вместо продолжительных ванно-банных процедур принимайте короткий (не более 10 минут) теплый душ, при этом старайтесь не использовать агрессивных моющих средств (например, антибактериальных или с наличием абразивных частиц) и мочалок, а после – не вытирайте тело насухо, а аккуратно промокните его мягким полотенцем.

Закрепите загар

Заметив, что на коже таки стали появляться признаки "леопардовости", а после душа тело покрывается катышками, пора освежить загар. Если погода позволяет, сходите на пляж, если нет, наведайтесь в солярий (сколько времени провести под искусственным солнцем можно конкретно вам, подскажет штатный дерматолог-косметолог салона).

Однако и тут есть небольшое, но очень важное условие. Предварительно сделайте мягкий пилинг всего тела, чтобы максимально избавиться от омертвевших частиц кожи: это обеспечит равномерный загар и его стойкость.

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