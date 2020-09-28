Герпес на губах: как быстро вылечить "огонек"

Герпес – это инфекционное заболевание, вызванное одноименным вирусом, которое проявляется болезненными очаговыми воспалениями на различных участках тела, чаще всего – на губах.

Само по себе обострение болезни очень неприятно и доставляет массу дискомфорта пациенту. Кроме того, если уж и пришлось "познакомиться" единожды, вирус остается в организме на всю жизнь, периодически "просыпаясь" и беспокоя рецидивами.

MedOboz подготовил для вас несколько средств для борьбы с герпесом на губах, которые помогут быстро справиться с болезненными "огоньками", а также выяснил, как снизить риск очередного обострения болезни.

Делайте ледовые компрессы

Заметив изменения на коже, которые предшествуют образованию язвочек, не мешкайте. Прикладывайте к пораженному участку компрессы со льдом – они помогут уменьшить проявление очагов, а также уменьшат воспаление, болезненность и зуд. За счет воздействия низкой температуры вирус становится менее активным, потому его "агрессия" будет не такой яркой.

Заверните кусочек льда в платок и приложите к пораженному участку на 3-5 минут. Повторяйте процедуру, когда вновь ощутите дискомфорт. Однако помните, что для каждого ледового сеанса нужно использовать чистый платок, а после него – тщательно вымыть руки с мылом, ведь герпес распространяется контактно, и нарушение гигиены может усугубить рецидив.

Лед снимет боль и усмирит вирус. Стихи

Приложите кукурузный сорбент

После охлаждающего компресса приложите к пораженному участку аппликацию из кукурузного крахмала. Это средство поглощает лишнюю жидкость, которая скапливается в очагах заболевания, помогает подсушить "огоньки" и избавляет от зуда и жжения.

Смешайте кофейную ложку крахмала с водой (по консистенции микс должен напоминать мягкий пластилин), приложите к очагу воспаления и оставьте на 20 минут. После аккуратно снимите аппликацию, промойте кожу привычным средством для умывания и промокните салфеткой. Повторяйте процедуру два-три раза в день, пока проявления герпеса не начнут подсыхать и затягиваться.

Нанесите масло чайного дерева

Далее используйте заживляющее средство. Особо эффективно в борьбе с герпесом проявило себя масло чайного дерева. В его составе содержатся мощные противовирусные и противовоспалительные компоненты, которые помогут в разы быстрее устранить проявления рецидива заболевания. Только помните, что использовать это масло нужно очень аккуратно, чтобы не получить болезненные и долго заживающие ожоги.

Итак, ватной палочкой или тампоном нанесите каплю масла непосредственно на очаг заболевания, избегая попадания средства на другие участки кожи. Если оплошность и случилась, сразу же удалите масло при помощи воды и салфетки. Повторяйте нанесение минимум дважды в день – утром и перед сном.

Используйте сок лимона

Если вам по каким-то причинам не подходит масло чайного дерева (не нравится запах, слишком агрессивно для вашей кожи или просто боитесь получить ожог), попробуйте заменить его натуральным соком лимона. Это средство также обладает мощными противовирусными, противогрибковыми и антибактериальными свойствами, а флавоноиды из его состава помогут ускорить заживление волдырей и язв.

Так, нанесите каплю лимонного сока на пораженные зоны и повторяйте по мере его впитывания. Процедура несет меньше рисков, чем предыдущая, однако осторожность не помешает и с ней – избегайте попадания концентрата в глаза и на чувствительные участки кожи.

Поможет гель алоэ вера

Также вместо лимона можно использовать и гель из алоэ (продается в аптеках или косметических отделах магазинов). Он успокаивает кожу, обладает противовирусными и противовоспалительными свойствами, благодаря чему также ускорит выздоровление.

Увлажняйте средством пораженные герпесом участки, повторяя нанесение по мере его впитывания.

Следите за питанием

Как уже говорилось, вирус герпеса коварен не только своими болезненными проявлениями, но и тем, что поселяется в организме на всю жизнь, просыпаясь каждый раз, когда иммунитет дает слабинку. И для того, чтобы не дать шансов болезни, важно поддерживать защитные силы в боевой готовности, в частности, правильным питанием.

Так, в контексте предотвращения рецидивов герпеса медики рекомендуют придерживаться рациона, богатого лизином. Эта аминокислота содержится в бобовых, рыбе и зеленых листовых овощах, потому позаботьтесь, чтобы один из таких продуктов присутствовал в вашем меню ежедневно.

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