Дефицит йода может привести к повреждению мозга, но это легко предотвратить

Задержка роста, проблемы с обучением, нарушение метаболизма и слабое здоровье – все это может быть следствием дефицита йода в организме ребенка. Недостаток этого микроэлемента приводит к нарушению работы щитовидной железы и может существенно влиять на развитие детского организма. Но есть и хорошая новость: большинство этих проблем можно нейтрализовать, обеспечив ребенка надлежащим количеством йода.

О том, зачем нашим детям нужен йод, чем опасен дефицит этого микроэлемента и главное – как избежать возможных проблем и вырастить здоровых и успешных потомков, OBOZREVATEL расспросил у доктора медицинских наук, профессора кафедры педиатрии №1 и неонатологии Харьковского национального медицинского университета Татьяны Чайченко.

Татьяна Чайченко. Источник: Фото из личного архива

– Татьяна Валерьевна, насколько остро стоит проблема йододефицита в Украине? В частности, для украинских детей?

– Проблема йододефицита существует не только в нашей стране, но и во всем мире. Для нее характерно волнообразное распространение: она то обостряется, то несколько ослабляется. И уже не один год решением проблемы дефицита йода в разных странах мира в рамках своих компетенций занимаются ЮНИСЕФ и Всемирная организация здравоохранения. Была также создана отдельная организация – Международный совет по контролю йододефицитных заболеваний (ICCIDD GN), которая занимается организационными аспектами решения проблемы, анализирует эффективность мер, предпринимаемых для ее ликвидации, и вообще занимается ситуацией с обеспечением человечества достаточным количеством йода.

Так, если в 2003 году дефицит йода фиксировался в 54 странах, в 2007-м – в 47, то в 2019 году количество стран, население которых страдает от йододефицита и спровоцированных им заболеваний, снизилось до 23 стран. При этом в трети европейских стран дефицит йода до сих пор полностью не преодолен. В число этих стран входит и Украина.

Распространение йододефицита в Украине неоднородно. Государство у нас большое, по территории – крупнейшее в Европе. Различные регионы имеют разную ситуацию с йодообеспечением, это зависит от целой совокупности факторов: разный ландшафт, разный уровень индустриализации, определенные экологические проблемы и так далее. Поэтому проблема существует. И ее нам все больше приходится решать. Практикующие врачи и родители должны быть достаточно осведомлены и брать на себя ответственность за будущее.

– Вы упомянули о важности ознакомления людей с проблемой. Сейчас, по вашим наблюдениям, насколько украинцы вообще осознают, что проблема с обеспечением йодом существует и с ней надо что-то делать?

– Мне кажется, все же не до конца осознают. Я могу об этом говорить, опираясь на результаты наших исследований, на нашу клиническую практику. Сейчас в ХНМУ завершено масштабное исследование, касавшееся пищевых практик. Мы изучали, как дети и их родители питаются, насколько они осознают важность правильного питания. И пришли к выводу, что люди не очень осведомлены о проблемах, связанных с неправильным питанием. Не в последнюю очередь потому, что они не настолько остры для них персонально. Они не болят им так, как, скажем, целый ряд медицинских и социальных проблем, решать которые крайне необходимо здесь и сейчас.

Мы выяснили, что первоочередной фактор, влияющий на выбор пищи школьниками – это семейные традиции питания. Не информация из рекламы, не школа, телевидение или интернет, а именно семейные привычки на 50-70% формируют навыки питания у детей. И осознавая, какие тренды в питании существуют в украинском обществе, мы, с помощью эффективных просветительских технологий, имеем шанс изменить ситуацию и научить украинцев питаться правильно. Это длительный, но достаточно реальный путь к оздоровлению нации.

– Давайте попробуем сдвинуть ситуацию с мертвой точки прямо сейчас – настолько, насколько мы с вами можем это сделать. И расскажем родителям, почему йод настолько важен для здоровья их детей.

– Йод – это микроэлемент, который попадает в организм человека исключительно через желудочно-кишечный тракт. Не через уши, не через кожу, а только с пищей. Из желудка часть потребленного йода через кровообращение попадает в щитовидную железу. Эта железа его "всасывает", определенным образом трансформирует и производит очень важные для нормального функционирования организма человека тиреоидные гормоны. Без йода эти гормоны в достаточном количестве не производятся. А недостаток или избыток гормонов щитовидной железы ударит абсолютно по всем органам, тканям организма, по обмену веществ и, прежде всего, по центральной нервной системе.

– В чем это проявляется на видимом уровне? Могут ли родители понять, что есть проблема с йодным обеспечением, с работой щитовидной железы, с уровнем тиреоидных гормонов по определенным особенностям поведения ребенка, его успешности в обучении, заболеваниям, которыми ребенок чаще начинает болеть? Другими словами: чем грозит нашим детям дефицит йода – не когда-то гипотетически в далеком будущем, а здесь и сейчас?

– Перечень последствий на самом деле – впечатляющий. Любой, кто интересуется этой темой, может зайти на вебсайт ВОЗ. Там есть страница, посвященная дефициту йода – на всех официальных языках данной организации. Там описаны возможные последствия недостатка йода в организме. И представлена ключевая, на мой взгляд, фраза о том, что дефицит йода – это самая распространенная в мире проблема, которая может приводить к повреждению мозга, но при этом она достаточно легко решается.

Ребенок может родиться уже с признаками дефицита йода. И если с проблемой не начать бороться сразу после рождения младенца, то уже через несколько месяцев восстановить состояние нервной системы просто будет невозможно. Именно поэтому в нашей стране, как и во многих развитых странах мира, проводится неонатальный скрининг на врожденный гипотиреоз – недостаточность функции щитовидной железы. Каждый новорожденный ребенок проходит такой скрининг. У него отбирается небольшое количество крови – и по определенным показателям медики устанавливают, имеет ли он врожденный гипотиреоз или нет. Для чего это необходимо? Чтобы мы не потеряли драгоценное время.

И мы сейчас имеем большое количество детей, которые родились с такой проблемой, но они, благодаря вовремя начатому лечению, совершенно не отличаются от своих сверстников по уровню физического или интеллектуального развития. Благодаря этому скринингу было сведено на нет количество детей с существенными ментальными проблемами, обусловленными дефицитом работы щитовидной железы. Хотя 70 лет назад, до того, как такой скрининг был предложен и начал получать распространение, это была большая проблема – для многих стран мира.

– Каких именно последствий позволяет избежать этот скрининг? Чем опасен дефицит йода для детей?

– Спровоцированные йододефицитом проблемы могут быть различными. И они неразрывно связаны с возрастом ребенка. Недостаток йода у новорожденного и в течение первого года жизни ребенка угрожает не только ментальными недостатками, но и нарушением физического развития. Тело такого ребенка будет развиваться неправильно.

Если же ребенок во время внутриутробного развития йод получал в достаточном количестве, и страдает от дефицита этого микроэлемента уже после рождения – с высокой долей вероятности, такие младенцы будут очень неспокойными. Родители таких детей сбиваются с ног, посещая разных специалистов, и не могут понять, в чем причина такой ситуации.

У детей школьного возраста приобретенный дефицит йода проявляется в проблемах с ростом и в трудностях в обучении. Проблемы в обучении – тревожный звоночек, который может указывать на недостаток йода в организме ребенка.

Подростки, в частности, девочки, имеющие низкий уровень обеспечения йодом, с пониженной функцией щитовидной железы, часто сталкиваются с проблемами во внешности. Хрупкие, ломкие ногти, ослабленные волосы. По этим признакам наравне с трудностями в обучении можно заподозрить возможные проблемы с йодообеспечением. Если дефицит не в тяжелой форме, безусловно.

На что еще могут обратить внимание родители? На появление зоба или "толстой шеи", как это называют в народе. С этой проблемой родители идут не к эндокринологу, а к педиатру, к семейному врачу. А уже врач направляет их на обследование щитовидной железы. И в случае, если она увеличена – к эндокринологу, который более профессионально может оценить, нормально ли работает щитовидная железа, или это увеличение связано исключительно с йододефицитным состоянием. Кстати, у девочек-подростков в результате дефицита йода могут возникнуть проблемы со становлением менструальной функции.

– А может это впоследствии вылиться в нарушение репродуктивной функции в целом?

– Конечно. Украинцы часто надеются, что "оно перерастет", пройдет само по себе. Но если проблемой не заниматься, она действительно может привести к нарушению репродуктивной функции вплоть до возможного бесплодия в будущем и целого спектра других расстройств. В том числе, как я уже говорила, и к умственным.

Дети, которые страдают от йододефицита, не могут нормально учиться. Становясь взрослыми и не решив проблему, они не могут адекватно работать. Все начинается с детства. Трудности в обучении, в приобретении каких-то навыков, определенная разбалансированность поведения, раздражительность, проблемы с ростом, со становлением телосложения человека – все это может быть следствием йододефицита. Недостаток этого микроэлемента незаметен, но он неуклонно ухудшает качество жизни сначала ребенка, а впоследствии – и взрослого человека.

Более того, в популяциях, которые сталкиваются с проблемой дефицита йода, даже определенные заболевания протекают иначе. Поскольку йододефицит приводит к снижению функций щитовидной железы, его следствием могут быть разные анемии, нарушения всасывания в кишечнике, то есть, определенные проблемы с перевариванием пищи... Это – "снежный ком", где одно цепляет другое. Именно поэтому одни и те же заболевания у людей, живущих в йододефицитной зоне и у тех, кто живет в регионе с нормальным йодным обеспечением, могут протекать по разному.

– Вы упоминали, что даже в Украине уровень дефицита йода различается в зависимости от региона. От каких-то других факторов, кроме территориальных, это зависит? К примеру, от материальной обеспеченности? Если, скажем, человек из-за низкого уровня доходов не может себе позволить регулярно потреблять морскую рыбу?

– Интересный вопрос. Йод действительно попадает в наш организм только через продукты питания, содержащие этот микроэлемент. Но это не только морепродукты. Кроме той же морской рыбы, йод содержат молочные продукты, некоторые фрукты и овощи.

При этом на содержание йода в этих продуктах напрямую влияет целый ряд различных факторов. Например, индустриализация. Различные виды морской рыбы действительно могут содержать от незначительных до существенных концентраций этого микроэлемента. Вплоть до того, что всего в 100 г определенных видов рыбы может содержаться суточная норма йода. Звучит неплохо, правда? Но только до тех пор, пока мы не примем во внимание тот факт, что моря сейчас достаточно загрязнены. А уровень загрязнения напрямую влияет на содержание йода в морепродуктах.

Похожая ситуация – и с фруктами, овощами и молочными продуктами. Их насыщенность йодом напрямую зависит от активной мелиорации земель. На территории Украины есть земли, где йода нет вообще. Он полностью вымыт. В частности, это касается горных регионов, где этот процесс обусловлен дождями и наводнениями. Поэтому люди, проживающие в западных регионах нашей страны – по умолчанию входят в группу риска.

Еще один фактор – активное использование химикатов в сельском хозяйстве. В современном сельском хозяйстве они используются практически повсеместно. Следовательно, в совокупности с другими факторами, это приводит к определенным дисбалансам, в том числе, и в обеспеченности йодом. И это касается не только фруктов и овощей, но и молокопродуктов. Ведь те же коровы питаются тем, что растет на бедной йодом почве.

Кроме того, синтетические удобрения на основе серы и фосфора обедняют почву по содержанию селена.

А Украина, как континентальная страна, находится, к сожалению, в зоне дефицита не только йода в почве, но и селена. Селен является не менее важным микроэлементом для нормального функционирования щитовидной железы. Он принимает активное участие в процессах синтеза и активации ее гормонов.

Более того, определенная зависимость существует также между обеспеченностью микроэлементами и временем года. В частности, было установлено, что в молоке животных контент йода зимой выше, чем летом. Некоторые исследования показали, что обеспеченность йодом у школьников напрямую коррелирует не только с тем, как они потребляют молоко, но и с временем года, а именно – в теплое время года проблема йододефицита по умолчанию стоит острее.

– А если взять некий усредненный показатель, условно говоря – достаточно ли родителям надеяться на то, что их дети получат необходимое количество йода с продуктами питания? Или все же вы бы советовали им задуматься о введении в рацион каких-то препаратов йода, чтобы точно существующий дефицит покрыть и избежать возможных последствий?

– В идеальном обществе я бы всех призывала: давайте наконец начнем питаться правильно. Но мы живем не в идеальном обществе, и есть моменты, которые достаточно сложно изменить.

Поясню, что имею в виду. Согласно рекомендациям ЮНИСЕФ и ВОЗ, ребенок 6-12 лет должен потреблять не менее 120 мкг йода в сутки. Такое количество этого микроэлемента может содержаться, например, в 240 г различной рыбы, или в литре молока, или в 300-500 г сыра (в зависимости от сорта), или в 300-600 г овощей. Или, например, в килограмме орехов.

Но реально ли употреблять такое количество перечисленных продуктов? В ходе проведенного нами исследования более 30% опрошенных признались, что не могут потреблять рыбу и другие морепродукты регулярно из-за низкого уровня доходов.

Итак, если на одной чаше весов лежит проблема, которая пока не болит, а на другой – вопрос финансов, подавляющее большинство украинцев будет принимать решение относительно вопросов питания, исходя из финансовой составляющей... То есть, учитывая содержание собственных карманов, они просто не смогут потреблять рыбу и морепродукты в количестве, которое бы позволило избежать йододефицита.

С молоком пока в Украине все в порядке, молоко украинцы все-таки употребляют достаточно активно. Но достаточно ли того молока, чтобы покрыть дефицит йода у детей, живущих в йододефицитных регионах? Не уверена, ведь для этого необходимо проводить отдельные исследования, которые будут учитывать йодизацию почвы, растений и, в конце-концов, молока.

С целью решения проблемы йододефицита в 1993 году ВОЗ и ООН предложили и внедрили универсальную йодизацию соли. Но на практике далеко не все потребляют йодированную соль. Для кого-то это очень дорого. Для кого-то – недостаточно вкусно. Людям с высоким артериальным давлением употребление соли вообще рекомендуется ограничить. К тому же, эффективна йодированная соль только при подсаливании готовых блюд. При термической обработке она теряет свои свойства.

В такой ситуации потребление специальных йодсодержащих препаратов может стать путем эффективной профилактики и коррекции эндемического зоба.

– По дозировке – есть ли верхний предел? Возможна ли передозировка йодом?

– Всего должно быть столько, сколько нужно. Чрезмерное потребление йода может заблокировать функцию щитовидной железы. Передозировка также возможна, если человек употребляет определенные медикаментозные препараты, содержащие йод. Следовательно, в каждом конкретном случае необходимо проконсультироваться с врачом. И убедиться в том, действительно проблемы со здоровьем и самочувствием связаны именно с нехваткой йода, проверить, нормально ли функционирует щитовидная железа. Неправильно ориентироваться на принцип "давайте есть как можно больше всего, что содержит йод и пищевые добавки, содержащие какие-то микроэлементы или их комплексы".

Очень важно проконсультироваться с врачом, который поможет выбрать йодсодержащие препараты в соответствии с потребностями определенного возраста. То, что сейчас мы в Украине имеем соответствующие зарегистрированные комплексы, такие как комбинации йода и селена, мне кажется очень положительным моментом.

– Детский возраст у нас начинается с момента рождения и до совершеннолетия, до 18 лет. Для детей и подростков этого возрастного диапазона дозировки отличаются?

– Безусловно. Свои рекомендуемые дозировки есть для возрастной группы от 0 до 5-ти – 90 мкг, от 6 до 12-ти – 120 мкг. Для детей старше 12 лет суточная доза йода может отвечать потребностям взрослого человека и составляет 150 мкг в сутки.

Но есть еще одна группа риска, которая имеет значительно более высокую потребность в обеспечении йодом. Беременные женщины и мамы, кормящие ребенка грудью. Они в сутки должны потреблять почти вдвое больше от "взрослой" дозы йода – около 250 мкг. Это необходимо для эффективного предупреждения дефицита йода в течение внутриутробного развития, поскольку самые страшные последствия может иметь именно йодное "голодание" до момента рождения, когда происходят все процессы формирования. И именно это мы должны предупредить.

Поэтому мы, врачи, должны рассказывать беременным женщинам о важности достаточного обеспечения йодом в течение беременности и грудного вскармливания. Ведь для нормального развития ребенок должен иметь нормальную функцию щитовидной железы. В противном случае, даже если малыш и не развил тяжелую клинику нарушений центральной нервной системы, он может страдать в дальнейшем от снижения интеллекта. Существует масса исследований, которые подтверждают: коэффициент интеллекта у детей, которые страдали от дефицита йода, в частности, до рождения, был ниже, чем у тех малышей, которые йод получали в достаточном количестве. К тому же, есть научные данные о том, что такие состояния, как синдром дефицита внимания с гиперактивностью имеют связь с йододефицитными состояниями на определенных этапах развития ребенка.

– Если мы говорим о том, что без дополнительных препаратов йода обеспечить своих детей этим микроэлементом нам будет сложно – употреблять эти препараты надо постоянно или, возможно, определенными курсами?

– Этот вопрос и простой, и сложный одновременно. Мы все имеем индивидуальные обстоятельства. Кому-то достаточно позаботиться о дополнительных источниках поступления йода только в периоды наибольшей нагрузки на организм. Для других, например, жителей регионов с выраженным дефицитом йода, суплементация нужна постоянно. Разного рода диеты или вегетарианство – это еще один фактор, который может в определенной степени лимитировать потребление йода и стать таким индивидуальным обстоятельством для определенных рекомендаций.

Поэтому решать, принимать или не принимать дополнительные препараты йода, я бы рекомендовала исключительно после консультации с врачом и учета вместе с ним всех индивидуальных моментов. Именно врач должен определить дозировку – и назначить безопасные препараты для заместительного потребления йода, а также определить продолжительность их использования.

Население должно быть осведомлено о существовании проблемы йододефицита, о методах его профилактики. Необходимо понимание того, что дефицит йода является причиной неадекватного развития ребенка и трудностей с его дальнейшей социализацией. Люди должны знать, что по этому поводу надо обращаться к врачу, который предоставит квалифицированные советы.

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