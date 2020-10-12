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COVID-19 провоцирует заболевания, которые могут появиться через 5-10 лет, – врач

  • Коронавирус может не только обострить существующие заболевания, но и спровоцировать новые

  • Они могут проявиться даже через несколько лет

  • COVID-19 истощает организм и увеличивает риски

1.7т
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Коронавирус запускает в организм человека системное воспаление, истощает его и может спровоцировать проблему, которая проявится позже.

Об этом в интервью OBOZREVATEL рассказал главный врач медицинского центра "Биокурс" Тарас Жиравецький. По его словам, COVID-19 также может обострить другие болезни. К примеру, начальная почечная недостаточность может перейти в худшую стадию.

"В целом коронавирус запускает системное воспаление, истощает организм и дает сбой, который выскакивает позже. У кого была начальная почечная недостаточность – она перейдет в худшую, кто имел проблемы с печенью – они ухудшатся, с гипертонией – увеличится риск инсульта. Коронавирус увеличивает риски всего" , – рассказал Жиравецький.

COVID-19 провоцирует заболевания, которые могут появиться через 5-10 лет, – врач

По его словам, коронавирус может спровоцировать проблему, которая может проявиться только через 5-10 лет.

"У одного пациента, 50 лет, коронавирус создал коронарит (воспаление стенок коронарных артерий сердца. – ред). Сделали стентирование одной артерии и заменили клапан. Хотя он сам врач, ведет здоровый образ жизни и достаточно хорошо питается", – рассказал врач.

Полную версию интервью можно посмотреть по ссылке.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские ученые выяснили, что коронавирус SARS-CoV-2 изменяет зараженные человеческие клетки, отключая системы защиты и синтез белков. Это способствует развитию тяжелых симптомов у больных COVID-19

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Автор
Ольга Липич Ольга Липич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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