Эпидемиолог сказал, будут ли эффективны вакцины против новых штаммов коронавируса

Хоть COVID-19 сейчас в полном объеме реализует свой пандемический потенциал, вакцины, которые уже разработаны, будут эффективны даже против новых штаммов коронавируса.

В свое время он преодолел "межвидовой барьер" – мутировал таким образом, что смог передаваться от человека к человеку. Его будущую эволюцию предсказать невозможно. Такое мнение в блиц-интервью OBOZREVATEL высказал военный эпидемиолог Сергей Кравченко.

Медик обратил внимание на то, что коронавирус относится к РНК-вирусам, которым свойственны многочисленные мутации. Однако, по его словам, новые мутации COVID-19, выявленные в нескольких странах мира в последнее время, не изменили "основной патоген", а следовательно, вакцины будут эффективны и против этих штаммов.

В то же время Кравченко отметил, что медицинская мировая наука до сих пор не владеет полной информацией о коронавирусе и тем более не способна прогнозировать, как он мутирует.

"До 2019 года мы знали его как вирус животных. Затем он преодолел межвидовой барьер, передался от человека к человеку и вызвал особенно опасную инфекционную болезнь COVID-19. Поэтому мы о нем еще почти ничего не знаем", – сказал медик.

"В настоящее время возбудитель реализует свой пандемический потенциал в полном объеме. Мы не знаем, какие будут последствия. Поэтому мы должны с большой осторожностью отнестись к этому вопросу. Думаю, нас ждут еще годы сложных времен", – подытожил он.

Как писал OBOZREVATEL, директор программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майкл Райан заявил, что второй год пандемии коронавируса может стать более тяжелым, чем первый.

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