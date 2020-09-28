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COVID-19 может стать сезонной инфекцией – ВОЗ

  • В ВОЗ допустили превращение коронавируса в сезонную болезнь

  • Смертность от COVID-19 снизилась, однако данных о мутации вируса пока нет

  • Зимой ситуация с коронавирусом может ухудшиться

1.9т
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Коронавирусная болезнь COVID-19 может подобно гриппу стать сезонной инфекцией.

Такое предположение сделал директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге в интервью ТАСС.

"Это возможно. Честно говоря, не знаю, когда это может случиться, но я оптимист, что значит, что я надеюсь на лучшее, но готовлюсь к худшему", – сказал он, отвечая на вопрос о вероятности превращения коронавируса в сезонную болезнь.

Клюге отметил, что количество случаев растет, но смертность снизилась, меньше людей госпитализируют и меньше находятся в реанимации. Однако у ВОЗ нет достаточно данных, произошла ли мутация коронавируса.

"Одна из причин (снижения смертности. – Ред.), может быть, заключается в том, что пожилые люди сейчас лучше знают, как защититься. Во многих странах ЕС была катастрофа с гибелью пожилых людей. Но сейчас государства и сами люди знают, что делать. Моему отцу 85 лет, и он очень строго следует правилам, потому что знает, что уязвим. И в этом смысле это способствует снижению смертности", – подчеркнул Клюге.

При этом он добавил, что с приходом зимы ситуация может измениться в худшую сторону.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным worldometers.info, количество жертв коронавируса в мире уже превысило отметку в 1 миллион человек.

По состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в Украине официально подтверждены 201 305 случаев коронавирусной инфекции. Из них 2671 – обнаружены за прошедшие сутки.

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Автор
Мария Шевчук Мария Шевчук
Тема
Коронавирус
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