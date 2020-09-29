COVID-19 и туберкулез – врач рассказала, чем проще заразиться

Заболеть коронавирусной инфекцией COVID-19 значительно проще и быстрее, чем туберкулезом.

Об этом заявила детский фтизиатр и детский пульмонолог, кандидат медицинских наук Юлия Летц, говорится в сообщении на странице "Врачи-эксперты МОЗ Украины" в Facebook. Она отметила, что этот факт подтверждает стремительный рост количества больных коронавирусом в мире.

"Вирулентность, то есть болезнетворность вируса значительно выше, чем вирулентность палочки Коха. Следует также заметить, что эпидемия туберкулеза в Украине продолжается уже около 20 лет. И большинство взрослого населения является инфицированным. Но, к счастью, болеют не все. И основную роль в этом играет состояние иммунитета человека и генетическая предрасположенность", – объяснила врач.

Медик отметила, что больным туберкулезом, которые лечатся амбулаторно и заболевшим коронавирусной инфекции, следует обратиться к своему семейному врачу, который определит алгоритм действия пациента и сообщит фтизиатру, который курирует лечение туберкулеза.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным worldometers.info, количество жертв коронавируса в мире уже превысило отметку в 1 миллион человек.

По состоянию на утро понедельника, 28 сентября, в Украине официально подтверждено 201 305 случаев коронавирусной инфекции. Из них +2671 – выявлено за минувшие сутки.

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