В борьбе за молодость: пластический хирург рассказал кому и зачем делать липофилинг лица

Каждая женщина мечтает как можно дольше оставаться молодой и красивой. Но годы нещадно берут свое, и со временем все замечают в своем отражении возрастные изменения, с которыми уже нельзя справиться сыворотками и кремами.

Эксперт MedOboz, пластический хирург Андрей Якобчук,

говорит, что одним из наиболее надежных способов вернуть "треугольник молодости" является липофилинг лица. Что это за процедура, чем она отличается от других филинговых процедур и когда пора к ней прибегнуть? Давайте разбираться.

Преимущество процедуры

С началом возрастных изменений (а такие процессы запускаются уже с 18-20 лет), ткани средней трети лица – от глаз до рта – начинают ослабевать, опускаться и провисать. "И чтобы снова создать поддержку для них, проводится процедура липофилинга, во время которой в подглазничную область и зону скул вводится жировая ткань пациента, за счет чего кожа подтягивается, лицо становится более наполненным и выглядит существенно моложе", - рассказал врач.

По его словам, для процедуры жир чаще забирается на ногах (там он более нежный), и вводится через маленькие проколы в скрытых зонах лица глубоко на кость и в средние слои тканей лица, что и приводит к хорошему эстетическому результату.

Липофилинг или гиалуронка?

В кабинете у косметолога можно услышать предложение пройти процедуру филинга гиалуроновой кислотой. Мол, эффект тот же, что и от липофилинга, только цена не такая "кусючая". Однако наш эксперт утверждает, что это две совершенно не конкурирующие между собой процедуры.

"Гиалуронка – офисная процедура, когда пациент пришел к врачу, допустим, в обеденный перерыв, лег на кушетку и после спокойно отправляется по своим делам. Однако после такой бьюти-манипуляции эффект сохраняется очень недолгое время и спустя несколько месяцев ее придется повторять. При чем со временем объем вводимого филлера придется увеличивать, поскольку ткани имеют свойство растягиваться, а это чревато через несколько лет получить не омоложенное лицо, а болезненную одутловатость и эффект маски. Кроме того, если косметолог не опытный или вовсе не имеет медобразования, есть риск, что в процессе филинга будут задеты сосуды и травмированы лишние ткани, что также чревато проблемами в дальнейшем", - предупредил Якобчук.

Липофилинг же по сути – это трансплантация ткани. "Мы делаем забор жира в одной зоне и вводим в другую. На новом месте пересаженные ткани приживаются и ведут себя уже, как и весь организм в целом. При это введенный жир рассасывается очень медленно, потому эффект сохраняется много лет (чаще необходимости в повторной операции нет)", - отметил Андрей.

Специалист уточнил, что операция проводится под общим наркозом, длится порядка 30-40 минут, а спустя два-три часа пациент уже может отправляться домой. При этом специальных назначений после липофилинга врач не назначает и уже через неделю на лице не остается никаких признаков хирургического вмешательства.

Когда пора на липофилинг?

Липофилинг – это операция, направленная на эстетическую коррекцию внешности, потому особых показаний к ней не существует.

"Но если вы видите изменения на лице (синяки под глазами, брыли, грыжки, выраженную носогубную складку и т.д.), то стоит задуматься о корригирующих процедурах", - говорит хирург.

Кстати, липофилинг, как и другие хирургические вмешательства, имеет ряд противопоказаний. Так, на операцию не возьмут женщину в период беременности и лактации, а также пациентов с декомпенсированными заболеваниями организма (диабетом, онкологией, дерматологическими заболеваниями, заболеваниями соединительных тканей и т.д.).

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