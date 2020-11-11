Реабилитационный период после маммопластики

Сегодня у многих сложилось мнение, что маммопластика – это как косметическая процедура в салоне красоты: сделала, заплатила и упорхнула в обновленном обличии по своим делам. На самом же деле это серьезная операция (пусть и направлена не на лечение, а эстетическую коррекцию тела), которая требует взвешенного подхода и подготовки, а также большого количества времени на восстановление.

Маммолог, пластических хирург

Андрей Якобчук рассказал MedOboz, как на самом деле проходит реабилитация после маммопластики и почему важно соблюдать все правила.

Период множества ограничений

Женщин, которые спохватились "сделать" грудь перед курортом, хочется сразу огорчить – с операционной в бассейн попасть сразу не получится. Держать себя в строги рамках запретов и ограничений придется минимум два-три месяца.

"Если речь идет об операции по коррекции размера и формы груди с помощью имплантов, то еще на операционном столе на пациентку надевается специальное компрессионное белье, которое она будет носить практически непрерывно несколько месяцев после операции. Это делается для того, чтобы имплант в период "приживания" максимально фиксировался в тканях и не смещался", - предупредил врач, объяснив, что после операции вокруг эндопротеза начинает образовываться капсула, которая и обеспечит его размещение в правильном положении. И в первые месяцы эта капсула очень нежная, потому ее легко нарушить.

Выписавшись из клиники, первую неделю после операции пациентке назначается курс антибиотиков и обезболивающих - это все направлено на снижение рисков воспалений, кровотечений и т.д.

Впервые помыться после операции можно будет только через неделю, когда швы затянутся. "На 10-15 минут, пока вы принимаете душ, белье можно снять, но затем сразу надеть", - уточнил Якобчук.

Ограничения также касаются и физнагрузок. Тренажерные залы и прочие тренировки находятся в "красной" зоне приблизительно на два месяца (пока врач не даст добро), также в этот период нельзя брать на руки детей, выгуливать больших собак, поднимать тяжести и даже заниматься сексом (первый "сеанс" близости возможет только спустя две недели, но в очень спокойном темпе). "То есть, в первые два-три месяца нужно обеспечить максимальный покой для груди, пока все заживает и выстраивается в правильную систему", - объяснил Якобчук.

"Но такие длительные ограничения касаются только маммопластики с использованием имплантов. Если речь идет об уменьшении груди, то тут период реабилитации проходит быстрее и легче, поскольку нет растяжения мышечной ткани, острой боли и т.д. После такого хирургического вмешательства пациентки носят компрессионное белье только для того, чтобы швы быстрее зажили, и уже приблизительно через неделю полностью здоровы и могут вести привычный образ жизни. Тут имеет место парадокс: операция сама по себе сложнее и продолжительнее, а восстановление после нее легче и быстрее", - отмечает маммолог.

Ограничения касаются и рациона

Табу для пациенток после пластики груди касаются не только физнагузок. Также первые пару недель придется придерживаться и диеты.

"Под запретом алкоголь, а также различные жаренные, жирные, копченые, соленые и пряные блюда. Во-первых, это важно, поскольку женщина принимает в этот период антибиотики и противовоспалительные препараты. Во-вторых, все вышеперечисленное способствует задержке жидкости в организме, что усиливает отек тканей и может спровоцировать дополнительный болевой эффект.

Швы и уход за ними

После маммопластики, как и после большинства других хирургических операций, остается шов, который также требует ухода – его внешний вид после заживления зависит не только от мастерства хирурга, но и от самого пациента.

"В вопросе швов, хотелось бы сразу затронуть один очень важный нюанс, на котором сейчас спекулируют недобросовестные хирурги. Часто можно услышать, мол послеоперационный шов не сшивается нитками, а склеивается. Так вот, запомните, на сегодняшний день все швы в мире зашиваются, а специальным клеем покрывается только их поверхность (с защитной целью). Потому, когда вам обещают швы "без ниток", знайте, что вас просто обманывают - нитки все равно будут, просто их практически не видно, все узелки будут внутри и снимать их не нужно", - объяснил эксперт.

Врач также отметил, что в любом случае пациенту самостоятельно трогать шов нельзя: через неделю после операции врач осмотрит его, снимет защитный слой и назначит применение средства для ускорения его заживления.

Кстати, чтобы снизить риск образования заметного шрама, пациенту не стоит самостоятельно удалять корки шва и подвергать его воздействию солнечных лучей.

"Окончательный шов можно будет увидеть только через год, раньше судить о его качестве или необходимости коррекции нельзя. Этот как рассуждать о красоте ребенка на третьем месяце беременности", - подытожил врач.