Подтягиваем животы: пластический хирург рассказал правду об абдоминопластике

Многие женщины, познавшие радость материнства, а также пациенты, сильно сбросившие вес, сталкиваются с крайне неприятным моментом: живот предательски свисает вниз и избавиться от него не помогают ни корсеты, ни фитнес, ни массажи в дорогущими кремами.

В таком случае медики рекомендуют прибегнуть к абдоминопластике, которая обещает быстро и надежно вернуть "предателя" на место и навсегда забыть о проблеме. Что это за процедура, как она проводит и как долго после нее восстанавливаться, читателям MedOboz рассказал пластический хирург Андрей Якобчук.

Когда проводится абдоминопластика?

В отличие от липосакции, абдоминоплатика – это не про устранение лишнего жира с живота, а про удаление провисшей кожи после потери его объема.

"Действительно, чаще всего на такую операцию приходят женщины после родов, у которых кожа повела себя очень скверно: живот был большой, кожа покрылась растяжками и после того, как женщина родила, избыток кожи не может сократиться до конца. Также абдоминопластика может понадобиться и после сильной потери веса в результате похудения", - отметил Якобчук, добавив, что обычно необходимость в операции видна спустя полгода после родов или похудения – если кожа не восстанавливается, пора прибегнуть к хирургическому вмешательству.

Как проходит операция?

По словам эксперта, при абдоминопластике делается разрез по линии белья и иссекается избыток кожи. Если же имеет место диастаз, когда между прямыми мышцами живота растягиваются сухожилия, хирург также ушивает и растянутые ткани.

"Существует два вида операции. Первый - миниабдоминопластика (длится до 2 часов), когда у пациентки нет диастаза, а только расхождение кожи ниже пупка. В таком случает делается разрез по линии белья и забирается избыток кожи. Второй вид – полная абдоминопластика. Она проводится, если имеет место диастаз, и в таком случае перемещается кожа, пупок, ушивается диастаз и т.д. Такая операция существенно сложнее, длится около 3-4 часов и, к сожалению, имеет свой процент летальности (0,7%) - она опасна большой раневой поверхностью, в результате чего иногда образовываются тромбы и развивается такое осложнение, как тромбоэмболия", - рассказал эксперт.

Именно поэтому, по его словам, медики очень тщательно следят за наличием противопоказаний у пациента. К таковым относится варикозное расширение вен, сердечно-сосудистые заболевания, диабет, онкология и другие декомпенсированные заболевания организма.

Восстановление затянется на месяц

Рассчитывать, что после абдоминопластики можно сразу вернуться к привычному образу жизни, не стоит. "Сразу после операции хирург надевает пациенту специальный корсет, который обеспечит правильное срастание тканей и предотвратит образование отеков и скопление жидкости. Такой аксессуар придется носить приблизительно месяц не снимая", - предупредил Андрей.

Кроме того, в течение этого же периода нельзя заниматься спортом (нужно полностью ограничить себя в каких-либо физических нагрузках и подъеме тяжестей), а меню на время восстановления должно быть диетическим и исключать любые газообразующие продукты.

"Нужно вообще максимально избегать напряжения мышц живота, в том числе кашля, сильного смеха и т.д.", - подытожил хирург.

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