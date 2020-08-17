В конце лета под кабинетами дерматологов выстраиваются очереди пациенток, смущенно прикрывающих лицо. У кого-то из них отчетливо, у кого-то едва заметно на коже лица проступают темные пятна. Поначалу некоторые пытаются бороться с ними самостоятельно – идут на пилинги, отбеливают пятна кремами с ретинолом, а некоторые даже втирают дуст. На самом деле в борьбе с мелазмой (а это именно она) – все это малоэффективно, а иногда просто опасно. Лекарства от этого состояния кожи пока не придумали, но за ровный цвет кожи можно побороться.

Нет, это не инфекция, не аллергия и не предраковое состояние, вопреки убеждениям некоторых впечатлительных людей. ​Мелазма, она же "хлоазма", она же "маска беременных" - состояние кожи взрослых, при котором на лице появляются коричневые или сероватые пигментные пятна. Чаще всего пигментация проступает на щеках, лбу, верхней губе, на носу и подбородке, но может распространяться и на другие части тела, подверженные воздействию солнца – предплечья, шею. Мелазма обычно не доставляет каких-то физических неудобств, главная проблема - эстетический дискомфорт.

По данным американских дерматологов, в 90% случаев мелазма появляется у женщин. Для беременных это частая ситуация: пигментация возникает в 50% случаев. Хорошая новость в том, что она может исчезнуть через несколько месяцев после родов, но вернуться во время следующей беременности. Главное в интересном положении – не использовать кремы на основе гидрохинона и ретинола: они способны навредить ребенку. Характерно, что мелазма чаще появляется у людей с этническим цветом кожи и у тех, кто быстро загорает, хотя на самом деле темные пятна на лице, шее, торсе могут возникнуть у кого угодно. Наследственность тоже имеет значение: люди с мелазмой, как правило, имеют одного родственника с такой же проблемой. ​Точная причина появления мелазмы неизвестна. Дело в том, что при этом состоянии меланоциты – пигмент-продуцирующие клетки кожи – производят слишком много темного пигмента меланина. Зачастую провоцирует это состояние изменения гормонального фона: прием противозачаточных таблеток, гормонально-заместительная терапия, дисфункция яичников, проблемы со щитовидной железой или прием препаратов-антиэпилептиков.

И все же главный триггер, запускающий пигментацию – это солнце. Привычка загорать на шезлонгах – короткий путь к темным пятнам на лице. Появляется мелазма, как правило, летом или в начале осени, зимой может поблекнуть, но вернуться вместе с активным ультрафиолетом. Опытные дерматологи диагностируют мелазму по внешним проявлениям. Но иногда, чтобы исключить другие состояния, можно сделать биопсию – взять небольшой образец кожи для исследования под микроскопом. Полностью убрать с лица следы мелазмы вряд ли удастся, но есть несколько вариантов улучшения состояния.

*Защита от солнца. ​Кожа, пораженная мелазмой, темнеет сильнее, чем окружающие ее участки, поэтому важно избегать солнечных лучей и защищаться от солнца. ​Летом и солнечной осенью стоит носить широкополую шляпу, солнцезащитные очки и использовать солнцезащитный крем широкого спектра действия (SPF 30 и выше с высоким рейтингом - 4 или 5 – защиты от UVA).

*Осветляющие кремы для кожи ​с гидрохиноном. Это вещество способно предотвращать образование пигментных клеток в коже, тормозя выработку меланина. Важно, чтобы дозировку и продолжительность лечения назначил врач, поскольку у гидрохинона есть побочные эффекты: от раздражения кожи и чрезмерного ее осветления до потемнения. Иногда я назначаю ретиноидные кремы и некоторые виды кислотных кремов с азелаиновой, аскорбиновой и койевой кислотой. Стероидные кремы с добавками гидрохинона и ретинола тоже могут быть эффективными, но самолечение в данном случае – табу.

*Химическому пилингу в некоторых случаях под силу осветлить темные участки при мелазме, удалить поверхностные клетки кожи, содержащие пигмент. Важно, чтобы процедуру проводил опытный специалист, поскольку пилинг может усилить пигментацию, вызвать рубцевание кожи. ​

*Микронидлинг – процедура, при которой кожа многократно прокалывается крошечными иглами для глубокого проникновения осветляющих кремов – тоже эффективен при мелазме. К недостаткам метода относятся: болезненность, риск инфицирования и рубцевания кожи.

*Лазеротерапия. Есть типы лазеров, удаляющих внешний слой пигментированной кожи, нейтрализующие работу меланоцитов. Успех лазерной терапии не всегда стопроцентный, но если процедуру выполняет опытный специалист – это хороший выбор в борьбе с мелазмой.

*Камуфляж кожи подразумевает подборплотного, трудносмываемого крема, соответствующего здоровому цвету кожи. Он помогает скрыть пигментацию и улучшить качество жизни. Нанеся его на лицо, можно разгуливать под дождем, обниматься, целоваться, носить очки – дефектов на лице никто не заметит. Кремы-консилеры маскируют темные пятна на двадцать четыре часа в сутки.

*Ноу-хау! ​Недавно ученые обнаружили, что транексамовая кислота (препарат для остановки кровотечения) эффективна для улучшения внешнего вида при мелазме. Возможно, очень скоро появится лекарство на основе этой кислоты, и от пятен на лице можно будет избавиться навсегда.

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