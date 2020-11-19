Операция по уменьшению груди: как и для чего ее проводят

Дело вовсе не в эстетике

Сегодня в мире одним из наиболее популярных направлений в пластической хирургии является маммопластика, при чем не только направленная на увеличение груди, но также и на ее уменьшение. При чем вторая становится все более популярной, что примечательно – среди молодых девушек.

Кто и зачем решается на такие операции? Как они проводятся и сколько придется восстанавливаться после такой сложной процедуры? На эти и другие вопросы журналисту MedOboz ответил маммолог, пластический хирург Андрей Якобчук.

Польза операции

Не всегда маммопластика направлена только на эстетическую коррекцию тела. Если речь об операции по уменьшению груди, то тут больше вопрос в медицинских показаниях.

"Большая грудь – это постоянная боль в спине из-за большой нагрузки, болезненные ощущения на коже (под грудью постоянно происходит трение и у большинства женщин в таких местах часто появляются травмы кожи) и прочие моменты, которые вносят ощутимый дискомфорт в жизнь девушки. Однако и эстетические причины также подталкивают пациенток прибегнуть к такой операции. Часто на них записываются молодые девушки, у которых в подростковом возрасте случился такой себе гормональный взрыв, который привел к тому, что их грудь стала огромных размеров. Так, у меня были пациентки, которые просили уменьшить грудь с их родного десятого или восьмого размера до тройки-четверки, и после операции они ощутили огромное облегчение", - объяснил врач.

Как проходит операция по уменьшению груди?

В отличие от операции по увеличению груди, маммопластика по ее уменьшению является более сложной и длительной (занимает порядка 4 часов), поскольку в процессе врачу приходится "поколдовать" над сплетением тканей молочной железы и удалением ее части с возможностью сохранения естественных функций.

"Есть два основных метода таких операций. Если за ней обращается пациентка с 3-4 размером, который со временем растянулся и начал опускаться, то тут основные действия направлены на перемещение и сплетение собственных тканей груди, что сделает грудь более упругой и наполненной. Но если у женщины размер больше шестого, и она хочет уменьшить грудь вдвое и больше, то в таком случае приходится удалять часть тканей (иногда – до 70%). Однако даже второй тип операции не означает, что все природные функции молочной железы теряются – часто у пациенток сохраняется возможность лактации и они в состоянии кормить детей приблизительно на протяжении шести месяцев", - рассказал Якобчук.

Риски от таких операций тоже более высокие. По словам маммолога, поскольку во время операции идет работа с ареолой, питание груди может ухудшаться. "Самым большим и неприятным осложнением бывает то, что сосок начинает страдать от нехватки кровообращения, случается даже его отмирание. Потому очень важно в случае появления каких-то необычных признаков после операции не затягивать с обращением к своему врачу", - добавил Андрей.

Кому откажут в маммопластике

Не каждая желающая пациентка сможет попасть на стол к хирургу, поскольку к маммопластике есть определенные противопоказания.

Так, повременить с операцией придется девушкам, не достигшим 18-летия, беременным и кормящим женщинам, а также в том случае, если у пациентки выявлены любые узловые процессы в молочной железе (в таком случае эстетическая коррекция будет отложена до момента выздоровления). Кроме того, операция противопоказана при любых декомпенсированных и нелеченых заболеваниях – сахарный диабет, злокачественные процессы, острые инфекционные и воспалительные болезни, некоторые патологии сердечно-сосудистой системы и т.д.

"Также необходимо сообщить врачу, если вы принимаете витамин С или препараты, разжижающие кровь (например, апсирин). Зачастую прием таковых необходимо прекратить на две недели до операции (во избежание рисков кровотечений), однако всегда решение по такому вопросу принимается в зависимости от причин, по которым женщине был приписан прием таких медикаментов", - добавил Андрей.

Реабилитации после операции: как она проходит

Несмотря на то, что сама по себе операция по уменьшению груди гораздо сложнее, чем по увеличению, процесс восстановлении после нее происходит гораздо проще и быстрее.

Уже на следующий день после маммопластики пациентку выписывают домой. Первую неделю необходимо принимать назначенные препараты (антибиотики и, возможно, противовоспалительные средства), а также повременить с водными процедурами и физнагрузками. А спустя неделю, когда швы затянутся и сойдет отек, женщина может полностью вернуться к привычному образу жизни, включая спорт и интимную жизнь.

"Тут имеет место некий парадокс груди: с одной стороны - это нежный и чувственный орган, который вызывает у нас очень трепетное отношение, но с другой – в нем находится очень мало болевых рецепторов, которые могут отреагировать на раздражители", - подытожил эксперт.

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