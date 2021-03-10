Мифы о липосакции: врач развенчал самые популярные

Липосакция, по утверждению пластических хирургов, является одной из наиболее распространенных операций, к которой прибегают как мужчины, так и женщины. Причем, в последнее время она становится все более востребованной.

Вместе с ростом популярности такой процедуры вокруг нее появляется и множество мифов, которые часто вводят пациентов в заблуждение, давая ложные надежды или, наоборот, отпугивая от обращения к специалисту.

Пластический хирург Андрей Якобчук рассказал MedOboz о самых популярных мифах о липосакции и объяснил, почему в них не стоит верить.

Миф №1: липосакция навсегда избавляет от ожирения

Среди пациентов, которые задумываются о липосакции, бытует ошибочное мнение, что, сделав единожды такую операцию, можно больше не переживать о лишнем весе или ухудшении форм тела. Однако на самом деле все совершенно не так: липосакция – не прививка от ожирения.

"Липосакция – это не про вес, а про форму тела. То есть она не является одним из способов похудения, а направлена только на коррекцию контуров тела, помогая сделать их более утонченными и изящными, - подчеркивает Якобчук. – Мы можем помочь таким способом убрать живот, бока, сделать более привлекательными ноги. Однако полностью избавиться от лишнего веса с помощью липосакции нельзя, ведь, по сути, ожирение – это комплекс процессов и нарушений в организме, с которыми нельзя справиться только лишь одним вмешательством хирурга".

Эксперт отмечает, что липосакция – это та самая операция, которой можно вовсе избежать. "Если вдумчиво относиться к питанию и регулярно заниматься спортом, то и жировые отложения будут становиться все более тонкими, а контуры тела – приближаться к идеалам", - говорит Андрей, добавив, что показанием для обращения к хирургу может являться только необходимость коррекции зон-ловушек (области вокруг пупка, внутренней поверхности бедер, подбородка и боков), откуда жировые отложения уходят очень медленно и в самую последнюю очередь.

Кроме того, врач подчеркнул, что не стоит забывать и о том, что даже после липосакции жировые отложения могут с легкостью вернуться. "Мы рождаемся со стабильным количеством жировых клеток. Допустим, на животе есть 1 млн клеток: во время липосакции мы убираем половину из них, но те клетки, которые остались, могут продолжать расти в размерах, если пациент продолжает вести нездоровый образ жизни - неправильно питаться, игнорировать физнагрузки, истязать себя вредными привычками и т.д.", - добавил Якобчук.

Миф №2: липосакция помогает избавиться от целлюлита

Еще одно распространенное заблуждение: вместе с лишними объемами после липосакции уйдет и целлюлит.

"В данном случае можно сказать: повезет-не повезет. Дело в том, что целлюлит - это жировая клетка большого размера, которая стоит под определенным углом. С точки зрения того, что во время липосакции количество жировых клеток уменьшается, можно предположить, что и проявление целлюлита станет меньше (но не исчезнет полностью). Однако рассчитывать, что вместе с жировой эмульсией, которая уходит по трубке во время операции, уйдут и эти перпендикулярно стоящие клетки, создающие эффект "апельсиновой корки", тоже не стоит", - объяснил хирург.

Миф №3: из-за липосакции портится качество кожи

Некоторых пациентов сдерживает от обращения к пластическому хирургу опасение, что после липосакции ухудшится состояние кожи. Но по словам нашего эксперта, подобных рисков можно избежать, если обратиться к опытному специалисту.

"Риски, что после липосакции ухудшится качество кожи, конечно же, есть. Однако это лишь в том случае, если попасть к неопытному врачу. То есть, такая вероятность остается, если хирург будет работать не в том слое кожи, грубым инструментом и очень "топорно", травмируя сосуды. Тогда действительно нарушается питание кожи, она истончается, обретает синюшный оттенок и может покрыться рубцами. Если же врач опытный и высококвалифицированный, операция будет проведена по всем правилам, а значит и рисков никаких", - говорит Андрей.

Миф №4: после липосакции остаются большие рубцы

Еще один популярный миф, который витает вокруг липосакции – после операции остаются рубцы.

"Рубцы и шрамы – это точно не про липосакцию, ведь это операция проколов: врач специальным инструментом делает проколы, через которые в тело вводится специальная трубка (конюля), по которой и откачивается жировая эмульсия. После выведения этой трубки не остается никаких шрамов", - подытожил Якобчук.