Второй подбородок – эстетический дефект, от которого страдают многие женщины и мужчины, кто имел или имеет проблемы с лишним весом. При этом, избавиться от назойливой складки часто не помогают ни фитнес, ни диета, ни пресловутые фейс-массажи и бандажи.

Эксперты говорят, что эффективно и быстро справиться со вторым подбородком поможет липосакция. Что это за операция и кому она противопоказана, читателям MedOboz рассказал пластический хирург Андрей Якобчук.

Почему появляется жир на подбородке?

Специалисты в области эстетической медицины утверждают, что на сегодняшний день липосакция подбородка является одной из наиболее распространенных операций.

"В организме есть так называемые зоны-ловушки. Так, подбородок, область вокруг пупка, внутренняя и наружная части бедер – это те самые места, где жировые клетки активно растут (именно увеличиваются в размерах, а не в количестве) в ответ на изменения веса, из-за чего увеличивается объем жировой прослойки. Эти клетки быстро растут, когда пациент набирает вес, и очень медленно уменьшаются, когда человек худеет", - объяснил Якобчук.

По словам врача, самая распространенная причина появления второго подбородка – переедание, когда у пациента расход калорий существенно ниже, чем их поступление. "Мы живем в эру гиподинамии, когда физическая активность большинства людей существенно ниже, чем это необходимо", - отметил эксперт.

Операция и восстановление

Тем, кто решился на липосакцию подбородка, доктор рекомендует запланировать операцию минимум за две-три недели до важных мероприятий.

"Сама операция не сложная, делается под наркозом в течение 30 минут. Во время липосакции делаются проколы по углам нижней челюсти, вводится специальная трубка, через которую откачивается жир, образовавшийся в зоне подбородка", - отметил пластический хирург. А вот в период восстановления пациенту необходимо в течение приблизительно двух недель носить специальный бандаж, который помогает провисшей после удаления жира коже стягиваться, сокращаться и быстрее восстанавливаться, делая красивой линию лица.

Помимо ношения бандажа, в послеоперационный период пациенту назначают прием слабого антибиотика во избежание развития воспалительных процессов. А вот по ограничению физической активности и привычного образа жизни особых рекомендаций нет. Болезненных ощущений после липосакции подбородка, как правило, не остается.

Болезненной может оказаться повторная липосакция подбородка (если спустя какое-то время у пациента снова появился второй подбородок. "Хоть такие случаи и достаточно редкие (после липосакции клеток остается приблизительно в половину меньше, и нужно очень постараться, чтобы они увеличились до тех размеров, чтобы сформировать второй подбородок), однако встречаются. Вторая операция действительно сложнее первой, поскольку после первой в тканях остается фиброз, по которым сложнее проходить канюлей (трубкой, через которую откачивается жир), чтобы не повредить нервы и сосуды", - предупредил Андрей.

Кому откажут в операции?

По словам врача, первые, кто получит отказ в проведении операции – пациенты, принявшие за второй подбородок складку кожи, которая появилась в результате искривления осанки, длительного времяпрепровождения за компьютером и т.д. В таком случае предлагается другой вид операции (если других вариантов исправления нет), но это уже не липосакция.

Также противопоказано оперативное вмешательство женщинам в период беременности и кормления грудью, и пациентам с любыми декомпенсированными заболеваниями организма, такими как ревматизм, диабет, онкология, дерматологические заболевания и т.д.

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