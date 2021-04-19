Липомоделирование тела: как лишний жир помогает преобразиться

Большинство женщин, разглядывая свое тело в зеркале, наверняка не раз ловили себя на мысли, мол, вот если бы отсюда взять все лишнее и добавить его туда, где "не хватает", фигура бы стала просто идеальной. И если некогда такие "перемещения" были всего лишь пределом фантазий, то сегодня пластическая хирургия вполне может воплотить подобные мечты в реальность.

Что такое липомоделирование, как его проводят и кому можно рассчитывать на такую операцию, читателям MEDOBOZ рассказал пластический хирург Андрей Якобчук

Немного о популярной процедуре

Липомоделирование – это малотравматичная пластическая операция, которая предполагает коррекцию формы тела (уменьшения и увеличение объемов) при помощи откачивания собственного жира пациентки из одной зоны и введения его в другую. Так, липомоделирование поможет уменьшить объем талии и ног и сделать более пышными грудь и ягодицы.

"Это очень популярная и наиболее часто выполняемая операция, особенно в тех странах, где генетически женщины предрасположены к полноте, - рассказал Якобчук. - Лидерами по проведению таких операций являются страны Южной Америки и Испания. У нас эта процедура также пользуется спросом, однако меньше, поскольку большинство украинок все же от природы худоваты и не имеют достаточного количества собственного жира для таких хирургических манипуляций".

Как проходит операция?

По словам врача, если пациентке позволяют природные данные, то есть, позволяют собственные жировые "накопления", хирург может сделать забор тканей в одной зоне и ввести их в другую. Например, убрать лишнее с живота и боков, и увеличить объем груди, что добавит формам дополнительных изгибов и сделает фигуру более гитаровидной.

"Сама по себе операция является малотравматичной, хоть и относится к трансплантационным. После нее остаются небольшие швы, потому и процесс заживления быстрый и менее болезненный, чем, например, после абдоминопластики или увеличения груди при помощи имплантов. Как и при других операциях, пациентку вводят в наркоз, в местах забора делаются проколы (до 1 сантиметра), через которые вводится трубочка канюля, высасывающая жир в специальные колбы. Затем этот жир очищается и также через проколы вводится в подкожное пространство зоны, которую нужно увеличить", - объяснил Андрей.

После операции (длится около 2 часов) в тот же день пациентка может отправляться домой.

Результат – на всю жизнь

Решившись на липомоделирование, пациентка может смело рассчитывать, что результат работы хирурга сохранится на всю жизнь. "Конечно же, какая-то часть жира рассосется, но в среднем считается, что из 100% введенного жира приживется порядка 60-70%, то есть, полученный сразу после операции объем сохранится на 60-70%. Дело в том, что вокруг большей части пересаженной жировой ткани в течении недели должны вырасти новые сосуды, оставшийся же вне кровеносной системы жир просто растворится", - подчеркнул эксперт, добавив, что состояние тела в зоне, где лишний объем убрали, зависит уже полностью от образа жизни пациентки.

Пересаживать можно только свой жир

Один из самых распространенных вопросов по поводу липомоделирования – пересаживать можно только свои собственные жировые ткани, либо же есть вариант "позаимствовать" у кого-то из близких, если своего нет или недостаточно. И тут желающих такой "взаимопомощи" ждет разочарование: только свой, иначе никак.

"Делать пересадку чужой жировой ткани нельзя, даже если донор - ближайший кровный родственник. Поскольку результатом станет отторжение тканей и очень серьезные воспалительные процессы", - подытожил Якобчук.

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