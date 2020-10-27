Коррекция формы и размера груди: кому откажут в операции

Психологические и физиологические противопоказания

Любая пластическая операция, в частности, маммопластика, достаточно дорогостоящая процедура. Однако даже при желании и возможности расстаться круглой суммой ради новой груди, не каждая пациентка сможет получить желаемое.

MedOboz пообщался с маммологом, пластическим хирургом

Андреем Якобчуком и выяснил, в каких случаях врач может отказать пациентке в оказании услуги.

Причины для маммопластики: что подвигает пациенток к операции

Иногда причиной для обращения к маммопластике становится необходимость устранить дефекты внешности, которые возникли в результате каких-то трагических ситуаций в жизни: последствий аварии, хирургического вмешательства при лечении тяжелых заболеваний и т.д. Однако чаще к пластическим хирургам обращаются пациентки без таких радикальных поводов.

"Если исключить подобные моменты, то пациенток можно разделить на две группы. Первая приходит за возвращением собственных идеалов, например, грудь потеряла былую форму и упругость после беременности и лактации, а смириться с этим не хочется. Вторая группа – женщины, которых не устраивают их природные задатки (слишком маленькая грудь, слишком большая и т.д.)", - рассказал Андрей, отметив, что обе группы объединяет борьба с внутренними конфликтами и комплексами и желание обрести ощущение комфорта и гармонии с собой.

В любом случае, врач во время консультаций выясняет, почему именно женщина хочет пластику, чтобы понять, действительно ли она ей нужна либо же это просто прихоть по типу решения сменить цвет волос.

Противопоказания к маммопластике

Как и любая другая операция, маммопластика имеет ряд медицинских противопоказаний. К таковым относится беременность и лактация, новообразования в груди, наличие декомпенсированных и нелеченых заболеваний (сахарный диабет, онкологические процессы, острые инфекционные и воспалительные болезни, некоторые патологии сердца и сосудов), психические расстройства и т.д. Но и при отсутствии таковых, врач может отказаться от пациентки.

"Например, адекватный врач откажется оперировать женщину, у которой и без хирургического вмешательства все хорошо с грудью – все красиво, упруго, симметрично. Попытка сделать "еще красивее и больше" в таком случае вряд ли увенчается успехом. Также вероятнее всего получит отказ девушка с явными психологическими отклонениями, например, если имеет место дисморфофобия – синдром неприятия себя, при котором пациентку не устраивает в себе буквально все (нос, губы, глаза, грудь, ноги и т.д.)", - отмечает эксперт.

Кроме того, пациентке могут отказать, если врач понимает, что коррекция, за которой она пришла, не принесет ожидаемого результата и/или будет иметь осложнения в будущем. "Допустим, бывает, что женщине нужна подтяжка груди, а она настаивает только на импланте и не соглашается с рекомендациями доктора. Тогда хирург может отказаться с ней работать. Ведь такая операция эстетической пользы не принесет, да и скорее всего приведет к необходимости повторного оперативного вмешательства, а это уже "ударит" это не только по здоровью пациентки, но и по репутации хирурга", - подчеркнул Андрей, добавив, что даже в дорогостоящей эстетической медицине врач должен оставаться врачом, действуя по главному принципу "не навредить" и не переступая через собственные моральные постулаты.

"Я не сделаю операцию, для которой нет показаний. Например, не стану делать блефаропластику, если у пациента нет обвисания кожи или грыж, не сделаю операцию на груди, если там хорошая форма, не буду брать человека на липосакцию, если у него всего 1 мм жира, с которым легко можно справиться, занявшись спортом и ограничив поздние ужины. Любая операция несет определенные риски, которым без причин не стоит повергать своих пациентов", - подытожил эксперт.